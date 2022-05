Briljant voor Arnold en Christiane

Samen met hun familie, vrienden en kennissen klonken Arnold Roegiers (85) en Christiane Vercruysse (83) in Residentie Alex in Maldegem op hun briljanten huwelijk.

Ze ontmoetten elkaar op de werkvloer van textielfabriek Van Damme in Eeklo. Hun liefde werd bekroond met twee kinderen, vijf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. In Kaprijke baatten Arnold en Christiane zes jaar café Quando uit en in Maldegem veertien jaar café Falstaff. Arnold was ook een heel getalenteerd zanger, die regelmatig optrad en tal van zangwedstrijden won. Nummers van Humperdinck, Tom Jones, Will Tura en Will Ferdy waren zijn specialiteit.

Positief blijven

In 2012 verhuisden ze naar een appartement in de Stationsstraat en in de zomer van 2021 verhuisden ze naar Residentie Alex in Zilvererf, waar ze regelmatig een activiteit meepikken. Wanneer we het briljanten huwelijkspaar vragen naar het geheim van hun huwelijksgeluk. Dan klinkt als antwoord: “We zijn altijd positief geweest!”. Ook anno 2022 gaan Arnold en Christiane nog graag op stap. Zo doen ze in Maldegem nog regelmatig een terrasje.

