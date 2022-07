Borstvoedingsacties in West-Vlaanderen: “We willen de schoonheid ervan in beeld brengen”

Op vier plaatsen in West-Vlaanderen zullen volgende week woensdag vrouwen samenkomen om hun kind borstvoeding te geven. Ze doen dat voor de actie ‘Voeden In Verbinding’, waarbij ze mensen, die borstvoeding geven met elkaar in contact willen brengen. “Maar we willen ook tonen dat borstvoeding geven iets heel moois is en niet moet weggestoken worden”, vertelt Liese Swennen, die de organisatie in Oostende leidt.

Volgende week woensdag om 10 uur zullen een heleboel ouders verzamelen in Kortrijk, Brugge, Roeselare en Oostende om samen borstvoeding te geven naar aanleiding van Wereldbostvoedingsweek. “De actie ‘Voeden In Verbinding’ startte vorig jaar in Gent en was met een 100-tal deelnemers direct een groot succes. We kregen zeer veel goede respons van de mama’s. Daarom hebben we dit jaar uitgebreid naar andere locaties, zoals bij het nieuwe amfitheater op het strand van Mariakerke bij Oostende. Die locatie is voldoende groot en er zijn ook genoeg bankjes aanwezig zodat mensen kunnen zitten om borstvoeding te geven”, vertelt Liese Swennen, die de actie organiseert in Oostende.

Elkaar ondersteunen

“Ons doel is eigenlijk om zoveel mogelijk borstvoedende mensen samen te brengen. Zo kunnen ze elkaar leren kennen en ervaringen uitwisselen. Want als jonge ouder kan wat ondersteuning soms handig zijn. Maar het is nog veel breder dan dat. We willen de schoonheid van borstvoeding in beeld brengen. Want er wordt niet vaak borstvoeding in het openbaar gegeven – in Oostende zie je dat heel weinig – terwijl het net iets moois is. We willen dus borstvoeding normaliseren.”

“We willen ouders met elkaar verbinden, maar ook de schoonheid van borstvoeding in beeld brengen.”

Een collectieve actie op verschillende locaties om mensen te steunen in hun keuze om openbaar borstvoeding te geven. “Borstvoeding geven heeft ook voordelen. Het is een activiteit van de rechterhersenhelft en wordt bestempeld als ‘lichaamskennis’. Je leert het door het te doen, maar ook door het te zien doen. Door borstvoeding in beeld te brengen, kan dat andere motiveren om ook die keuze te maken”, besluit Swennen.

Iedereen, die zich verbonden voelt met het onderwerp, van mensen, die borstvoeding geven of afkolven tot vroedvrouwen of verpleegkundigen zijn welkom. Meer informatie over de acties en de exacte locaties kan je terug vinden op de Instagram- of Facebookpagina van ‘Voeden In Verbinding’.