BOEBS-wandeling en fietstocht voor valveilige gemeente

Lokaal dienstencentrum De Zonnewijzer organiseerde samen met de seniorenadviesraad de jaarlijkse BOEBS-wandeling en fietstocht. BOEBS staat voor Blijf Op Eigen Benen Staan. De activiteit wordt georganiseerd binnen het kader van Gistel Gezonde Gemeente. De wandeling vertrok aan stedelijke basisschool De Horizon in deelgemeente Snaaskerke. Iedereen kon starten tussen 13.30 tot 15 uur. Er was zowel een wandeling van 4 als 7 kilometer en een fietstocht van 21 kilometer. Deelnemers kregen versnaperingen en water tijdens hun tocht. “Met het gemeenschapsproject BOEBS gaan we voor een valveilige en valvrije gemeente. Investeren in valpreventie, is investeren in langer zelfstandig thuis wonen. Een op drie ouderen valt en loopt daardoor het risico om zijn zelfstandigheid te verliezen”, kadert schepen van Sociale Zaken Michel Vincke (Vooruit).

Advies en steun

“Valpartijen worden vaak verzwegen of geminimaliseerd waardoor ondersteuning en advies uitblijven. Een gemeenschapsbenadering helpt ‘vallen’ bespreekbaar te maken en brengt de oplossingen dichter bij de burger.” De Zonnewijzer en de seniorenadviesraad kregen bij de voorbereidingen van de wandeling hulp van vzw Oranje. De vereniging wil iedereen, ook personen met een (vermoeden van) beperking en andere maatschappelijk kwetsbare doelgroepen een gelijkwaardige plaats in de samenleving geven. (TVA/foto PM)