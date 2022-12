Bianca Baes woont al 22 jaar in Zweden en merkt groot contrast met thuisland: “Wij hebben hier minder stress”

In augustus 1999 trok Bianca Baes naar Zweden om er een jaar als au pair te werken. Ze zou na een jaar terugkeren naar Roksem, maar daar stak de liefde een stokje voor. Ze leerde er Magnus Öhman kennen en hij stal haar hart. Intussen woont Bianca al 22 jaar in Zweden. Ze heeft er een mooi gezin, een toffe job en veel vrienden. “Neen, ik zou niet meer in België kunnen aarden”, is Bianca overtuigd. “Het leven is hier wel bijna identiek, maar er is minder stress.”

Bianca Baes (44) is de dochter van Rudy en Myriam Vyvey en de zus van Bjorn, Birgen en Bram. Een familie die ze veel moet missen, maar ze heeft intussen zelf een heel mooi gezin in Zweden waar ze in Jörlanda, een stadje op zo’n 40 kilometer van Göteborg, woont.

Bianca is de echtgenote van Magnus Öhman en de mama van Ebba (17), Alva (+), Elsa (13) en Emil (11). “Ze zijn alle drie sportief. Mijn zoon speelt ijshockey en Elsa voetbal. Ik ben zelfs de trainer van haar ploeg. Zo zijn onze weekends, na een week werken, goed gevuld.”

De liefde

Hoe Bianca in Zweden belandde, kan je in één woord verklaren: de liefde. “Inderdaad, ik leerde mijn man Magnus kennen toen ik in augustus 1999 als au pair ging werken in Zweden. Een jaar later woonden we al samen”, vertelt ze enthousiast.

Intussen is Bianca heel goed ingeburgerd in haar nieuwe thuisland. Of ze nog in België zou kunnen wonen? “Neen, hoor, dat zou echt niet lukken. Ik zou er echt niet meer kunnen aarden. Hier heb ik heel veel vrienden, ook familie van Magnus, mijn job. Mijn leven is hier. De kinderen vragen zich wel af hoe het zou zijn om in België te wonen, want als ze naar mijn ouders in Roksem gaan, is het altijd vakantie, altijd verwennerij.”

“Mijn kinderen en echtgenoot spreken behoorlijk Nederlands”

“De voorbije zomer trokken ze trouwens alle drie samen, zonder ons, voor enkele weken naar mijn ouders. Ze spreken behoorlijk Nederlands, Elsa het best. Hebben ze op school geleerd. Ik wilde dit, zodat mijn ouders met hen kunnen communiceren. Ook Magnus spreekt mijn moedertaal heel goed, want hij woonde een tijd in Nederland en heeft er nog veel vrienden.”

Na nieuwjaar start Bianca in een nieuw bedrijf, maar in een identieke job: ze wordt er beheerder van mobiele kranen. “Maar eerst nog genieten van de overgang naar 2023”, lacht ze. “Mijn jongste broer Bram komt met zijn gezin naar hier. Ik kijk er enorm naar uit dat zij hier met ons Nieuwjaar vieren. Oudejaar is traditioneel een samenkomst met familie of vrienden.”

Kerstavond

“Kerst vieren wij in Zweden altijd op de 24ste. Kerstavond is bij ons de grootste feestdag. We starten al de dag ervoor met de voorbereidingen. Dit jaar waren we uitgenodigd bij de broer van Magnus. Het is zo dat het gastgezin voor alles zorgt. We werden om 14 uur verwacht om eerst samen een soort glühwein te drinken. Om 15 uur keken we traditioneel naar tekenfilms.”

“Daarna was het tijd om aan te schuiven aan de grote kersttafel met veel vis, gehaktballetjes, kersthesp met mosterd en aardappelen met ansjovis. En er worden ook kerstgeschenken uitgedeeld. De avond eindigt traditioneel met een groot bingoprogramma op televisie waar we allemaal aan deelnemen”, vertelt Bianca hoe kerstavond in Zweden verloopt.

2023

“Op kerstdag zelf doen we het rustig aan in het eigen gezin. In de namiddag deden we een flinke wandeling, jammer genoeg zonder sneeuw. Er lag er veel, maar de week van kerst was die gesmolten doordat ook hier de temperaturen gestegen waren”, besluit Bianca Baes.

Ze kijkt met haar gezin uit naar mei 2023, want dan komen ze naar België. “Voor de communie van een van de kinderen van een van mijn broers.”