Bewoners van woonzorgcentrum Zilvervogel in Reninge verhuizen naar nieuwe kamer

Vijfentwintig bewoners van woonzorgcentrum Zilvervogel in Reninge verhuisden dinsdagvoormiddag naar hun nieuwe kamer. De verhuis zorgde voor een gezellige maar covid-veilige drukte.

“De bewoners verhuisden van een tijdelijke kamer in het oudste gedeelte van het woonzorgcentrum naar het opgeknapte blok C, de voormalige beschermende afdeling voor personen met dementie en personen met een psychische kwetsbaarheid”, zegt directeur Jorgen Sijoen.

“De kamers en de gang kregen een fris laagje verf, we installeerden een nieuw beloproepsysteem en nieuwe verlichting en zorgden voor nieuw meubilair in de leefruimtes. We opteerden samen met interieuradviseur De Interieurdokter bewust voor een andere stijl dan de nieuwbouw, zo heeft de woonvorm een eigen look & feel gekregen. De gezamenlijke ruimtes werden ook voorzien van twee nieuwe dienkeukens en airco.”

Familie en personeel helpt mee

De bewoners keken reikhalzend uit naar de verhuis. Irma Soenen (84) was de eerste die haar intrek mocht nemen. “Ik kwam vorige week al eens een kijkje nemen”, zegt ze. “Ik ben heel blij met mijn nieuwe kamer. Het is mooi. Mijn broer woont in de kamer vlak naast mij. Dat is ook leuk. Ik ben graag onder de mensen. Als er leute wordt gemaakt, ben ik erbij.”

Haar dochters Carine en Els hielpen mee met de verhuis. “Het zijn twee schatten”, zegt Irma. “Ze zijn heel bezorgd om mij.”

Ook elf vrijwilligers sleurden samen met familieleden van de bewoners en personeel de hele voormiddag met bedden, huisraad en meubilair van de ene kamer naar de andere. Een van hen is Roos Wulleman. “Ik heb 41 jaar in het woonzorgcentrum gewerkt”, zegt ze. “Nu help ik hier met veel plezier als vrijwilliger. Het is een grote dag voor de bewoners waar veel voorbereiding aan vooraf ging.”

Ook Gaspard Lanszweerdt (77) is blij met zijn nieuwe stek. “Alles is in orde en ik heb een prachtig uitzicht op de tuin”, zegt Gaspard. “Ik zal vragen aan de directie of ik in die tuin een klein moestuintje mag aanleggen. Ik ben graag bezig. De tijd passeert zo sneller.”

Nieuwe parking

De huidige oude hoogbouw wordt in het voorjaar afgebroken om plaats te ruimen voor een inrijlaan en parking, aangelegd in een groene omgeving. “Met de afbraak van het hoge gebouw zal, voor wie vanuit Noordschote het dorp binnenrijdt, een beeldbepalend element in Reninge verdwijnen”, vindt directeur Jorgen Sijoen. “Maar zo zal de nieuwbouw wel beter tot zijn recht komen. Nu ligt die een beetje verscholen. Vanaf dan zal ook het onthaal terug bereikbaar zijn vanuit de Dorpplaats.”

(KVCL)