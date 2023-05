Bevolkingsaantal Knokke-Heist zakt naar 32.621 inwoners

Het bevolkingscijfer van Knokke-Heist is gezakt tot 32.621 inwoners. Dat betekent 242 minder inwoners in vergelijking met vorig jaar.

De daling in Heist is minder manifest dan in Knokke zodat het aantal Heistenaars (12.924 of 40 %) steeds dichter het aantal Knokkenaars (14.739 of 45 %) nadert. In beide deelgemeenten is het grootste deel van de bevolking tussen de vijftig en tachtig jaar. Het inwonersaantal van de kleinste deelgemeente Ramskapelle stijgt langzaam tot 854. Het dorpje is traditioneel de enige locatie waar de mannen nog de meerderheid vormen. In de landelijke deelgemeente Westkapelle is het aantal bewoners met 71 gedaald tot 4.104.

Actieve bevolking stagneert op 47%

Het aantal 65-plussers stagneert over heel de gemeente tot 36% van de bevolking. Ook de actieve bevolking, van 25 tot 65 jaar blijft gelijk op 47%. De babyboom, die vorig jaar duidelijk merkbaar was in de statistieken van 2021, is gestopt. Er worden nu om en bij de 180 nieuwe Knokke-Heistenaartjes per jaar. De geboortegraad ligt met 5,30 per duizend dan ook opmerkelijk lager dan de sterftegraad van 16.62 pro mille. Er kwamen 1.976 nieuwe inwoners zich domiciliëren in onze gemeente tegenover 1.890 Knokke-Heistenaars die hun hometown verlieten. De negatieve natuurlijke aangroei van –369 wordt dus slechts gedeeltelijk gecompenseerd door een positief migratiesaldo van +86.

42% single

De 32.621 inwoners van Knokke-Heist zijn verder onder te verdelen in bijna 16.806 gezinnen. 42% van deze gezinnen bestaat uit één persoon en nog eens 45% bestaat uit twee of meerdere personen zonder minderjarige kinderen. Het aantal alleenstaanden daalt met 450 personen ten opzichte van vorig jaar, maar het aantal gezinnen zonder minderjarige kinderen stijgt met 376 personen. Ook het aantal gezinnen met twee of meerdere kinderen is in stijgende lijn. Het grootste gezin telt 7 kinderen.

Meer buitenlanders

Het aantal buitenlanders is, mede door de oorlog in Oekraïne, sterk gestegen, + 228 personen ten opzichte van vorig jaar, tot 3017, dit is 9% van de bevolking. Van de 179 personen van Oekraïense nationaliteit die zich in Knokke-Heist hebben gevestigd, zijn 160 in de loop van vorig jaar toegekomen. Het aantal erkende vluchtelingen blijft evenwel gelijk. Een aanzienlijk deel van de buitenlanders (83%) heeft een Europese nationaliteit. Onder de EU’ers in Knokke-Heist blijft de Roemeense bevolking met 994 het sterkst vertegenwoordigd. Daarna volgen de Nederlanders met 459 en de Polen met 144.

Jaarlijks 3.700 verhuizingen

Bij verhuizingen van en naar Knokke-Heist merken we dat de meeste verhuisbewegingen gebeuren binnen West-Vlaanderen. Iets meer dan 20% verhuizingen naar Knokke-Heist, is van burgers die voorheen in een andere West-Vlaamse gemeente woonden en 45 % vertrekt van Knokke-Heist naar andere West-Vlaamse gemeente. Op jaarbasis zijn er ongeveer 3.700 mensen die verhuizen naar of binnen onze gemeente. Al deze gezinnen worden bezocht door de wijkinspecteurs van de Lokale Politie. Dit heeft een belangrijke impact op het werk van de wijkdiensten.

Stijgend aantal huwelijken

Het aantal huwelijken is in 2022 gestegen tot 105. Oorzaak daarvan kan toegeschreven worden aan de uitgestelde huwelijken wegens coronamaatregelen. Meer en meer jongeren opteren voor een wettelijke samenwoning alvorens de stap te zetten naar een huwelijk. Het aantal overlijdens stijgt gestadig. 49% van de overlijdens vinden plaats in het plaatselijk ziekenhuis, 29% in een rust- en verzorgingstehuis en de rest thuis, bij kennissen of in een vakantiewoning. Het aantal begrafenissen op de begraafplaats stijgt minder snel dan het aantal overlijdens. Nabestaanden kiezen geregeld voor crematie met thuisbewaring.