Benefiet ‘t Kattenkwaad in De Kleine Tovenaar (Emelgem) op zaterdag 23 september

Op zaterdag 23 september organiseert vzw ’t Kattenkwaad een benefietbarbecue om wat extra centen in het laatje te krijgen.

In ‘t Kattenkwaad zorgt men voor katjes die aan hun lot overgelaten zijn. De benefiet vindt plaats in De Kleine Tovenaar in de Tinnenpotstraat in Emelgem. Marco Rossi komt er die middag (ingang vanaf 17 uur) optreden. Er is ook een tombola (prijzen nog welkom) met een smart-tv als hoofdprijs en de Catmobiel van Gaia zal er ook haar opwachting maken. “We serveren vlees, maar er is op aanvraag ook een vegetarische barbecue mogelijk.”