Basketbalkoppel Sam Van Rossom en Jana Raman verwelkomt eerste baby

Belgian Cat Jana Raman en Belgian Lion Sam Van Rossom werden woensdag de trotse ouders van hun eerste kindje, Matteo.

Sam Van Rossom en Jana Raman zijn wellicht het bekendste basketbalkoppel van ons land. Sam Van Rossom is al jaren succesvol in het buitenland. Eerder was hij aan de slag voor BC Oostende. Met de Belgian Lions gaat hij in september voor de vijfde keer op een rij naar het EK.

Jana Raman veroverde met de Belgian Cats brons op het EK van 2017 in Praag, werd vierde op het WK in 2018 in Tenerife en was vorige zomer met de Belgian Cats op de Olympische Spelen in Tokio actief. De Cats bereikten de kwartfinale op de spelen.