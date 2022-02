Babyboom in Kortrijk op magische datum 22-02-2022

De kraamafdeling van AZ Groeninge in Kortrijk was dinsdag 22 februari, de palindroomdatum 22-02-2022, het decor van een zelden geziene babyboom. Er kwamen vijftien baby’s ter wereld, onder wie helaas ook twee sterrenkindjes.

Op de foto zien we twaalf kindjes die dinsdag ter wereld kwamen in de Kortrijkse kraamafdeling. Bovenaan liggen v.l.n.r. Céril uit Marke, Jeanne uit Kluisbergen, Marie-Lou uit Kuurne, Lieuwe uit Kuurne, César uit Wevelgem, Cilou uit Harelbeke en Marielynn uit Ingelmunster. Onderaan zien we v.l.n.r. Remus uit Zwevegem, Jayden uit Oostrozebeke, Julie uit Harelbeke, Aster uit Harelbeke en Tia uit Harelbeke.