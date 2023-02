Baby Kadiatou is jongste bewoner van opvangcentrum in Jabbeke

Op woensdag 1 februari werd de kleine Kadiatou geboren. Het meisje is zo meteen de jongste bewoner van het tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers in Jabbeke.

“De mama van Kadiatou is afkomstig uit het Afrikaanse land Guinée Conakry. Moeder en dochter stellen het goed”, zegt Chris De Bruyn, voor Fedasil directeur van het opvangcentrum in Jabbeke.

Eerste baby’tje

De mama werd naar de kraamafdeling van AZ Damiaan in Oostende gebracht voor de bevalling en verblijft nu samen met haar dochtertje terug hier in Jabbeke. “Het is de eerste keer sinds de opstart van dit opvangcentrum dat we een baby’tje mogen verwelkomen. De mama en het kindje vertrekken eerstdaags terug naar het aanmeldcentrum in Brussel, het Klein Kasteeltje, voor het verder verloop van hun procedure. Daarna zullen ze een tijdje verblijven in een zogenaamd ‘eerste fase-centrum’ en van daaruit naar een definitief centrum, zoals er bijvoorbeeld in Wingene een is.”

Asielaanvraag?

“Het is goed mogelijk dat ze naar een centrum gaan dat gespecialiseerd is in het verblijf met baby’s of kleine kinderen, of er toch voor uitgerust is. Of het feit dat er nu een baby is in het voordeel speelt voor de goedkeuring van de asielaanvraag? Daar kan ik eigenlijk niet op antwoorden. Bij Fedasil staan wij enkel in voor de opvang tijdens de procedure. Met de beslissing hebben wij niets te zien. Die is in handen van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatslozen. Daar wordt het dossier in zijn totaliteit, met alle mogelijke elementen, bekeken om zo een beslissing te kunnen nemen.”

Momenteel verblijven er een zeventigtal personen in het opvangcentrum in Jabbeke, dat een capaciteit heeft van 75 personen.