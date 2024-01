Baby Asaf ziet het levenslicht op nieuwjaarsdag

De eerste West-Vlaamse baby van 2024 werd geboren in Izegem, maar ook in Tielt werden op nieuwjaarsdag twee kindjes geboren. De kleine Asaf Tarabas was de eerste baby van het nieuwe jaar in het Sint-Andriesziekenhuis.

Asaf is het derde kindje van Corina (30) en Gabriël (27) Tarabas uit Ardooie. Het broertje van Moïse (3,5) en Noah (2) werd geboren om 11.50 uur. “Ik was eigenlijk uitgerekend voor 27 december, maar Asaf wou blijkbaar liever wachten op het nieuwe jaar”, vertelt mama Corina. “Of we plannen hadden met oudejaar? We zaten bij familie toen de weeën begonnen. Omstreeks 21 uur zijn mijn man en ik naar het ziekenhuis gekomen en de overgang van oud naar nieuw hebben we hier dus meegemaakt. Elke geboorte is bijzonder, maar dat Asaf op 1 januari geboren is maakt het toch extra speciaal.” Het tweede nieuwjaarskindje in Tielt werd om 13.58 uur geboren. (SV)