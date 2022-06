Baasje Stephanie zoekt vermiste kat Olaf: “Weggelopen nadat inbrekers deuren hadden opgelaten”

Olaf, de kat van Stefanie uit Roeselare is al sinds maandagnacht vermist. Hij is weggelopen nadat er dieven hadden ingebroken en de deuren hadden laten openstaan. “Olaf is heel belangrijk voor ons gezin. We hebben al flyers verspreid over de ganse buurt. Hij is vooral makkelijk te herkennen aan het zwarte sproetje op zijn snoetje. We hopen dat hij vlug terug thuiskomt.”

Dinsdagochtend toen Stefanie da Silva Lemos opstond in Roeselare vond ze haar kat en getrouwe vriend Olaf niet terug op zijn vaste plekje. “Normaal zit hij in de living op ons te wachten. Maar dat was dinsdag niet het geval. Ik ben hem dan in de garage en de berging gaan zoeken. Toen zag ik dat alle deuren en de garagepoort openstonden. Er was duidelijk iemand in onze garages en bergingen binnen gebroken en alles was doorzocht. Maar er is niet echt iets specifieks verdwenen”, vertelt Stefanie.

De garagepoort van het huis komt uit op de straatkant van de Stationsdreef. “We hebben Olaf al 6 jaar en hij is een echte huis- en tuinkat. Hij blijft mooi binnen de muren van onze tuin en is nog nooit zomaar losgelaten op straat. Het verkeer in de buurt kan hier ook heel druk zijn, dus we maken ons wel zorgen dat hij nog niet is opgedoken.”

Olaf, de vermiste kat van Stefanie © Stefanie da Silva Lemos

Flyers

Stefanie bleef ondertussen niet bij de pakken zitten. “We zijn dinsdag onmiddellijk een zoekactie begonnen. Ik heb flyers gemaakt en uitgedeeld bij de huizen in de buurt met een grote tuin. Ondertussen hangen er ook al flyers bij de winkeliers in de buurt. En zelfs de postbode helpt meezoeken naar Olaf. We delen het bericht ook constant op onze sociale media.”

“We krijgen ook veel steun van de buurt”, gaat Stefanie verder. “Zij hangen ook flyers op en we zijn sindsdien al iedere avond tot midden in de nacht met enkele mensen aan het zoeken geweest op straat. Ik heb vandaag nog 700 extra flyers laten afdrukken om bij iedereen in onze buurt in Roeselare in de brievenbus te kunnen steken.”

“12 jaar geleden was onze oude kat ook al eens 4 weken vermist nadat die ontsnapte bij de dierenarts”

Voor Stefanie was het scenario heel herkenbaar. “12 jaar geleden hadden mijn partner en ik een andere kat, die ook al vermist raakte. We hadden die naar de dierenarts gebracht en daar was de deur blijven openstaan en was onze kat ontsnapt. We hebben toen 4 weken lang naar onze kat gezocht. Maar uiteindelijk is die dan toch boven water gekomen. Nu dacht ik onmiddellijk “Oh nee, niet opnieuw!”. Want ik wilde zoiets nooit meer meemaken.”

“Sommige mensen denken misschien dat we veel moeite doen voor een kat, maar Olaf is een deel van ons gezin. Hij is onze vriend en is constant bij ons. Mijn kinderen zijn ook super verdrietig dat Olaf nog niet terug thuis is. Hopelijk vindt er iemand hem of wordt hij binnengebracht bij een dierenarts of in het asiel. Olaf is gechipt, dus dan kunnen ze mij makelijk contacteren”, besluit Stefanie.

Wie Olaf de kat heeft gezien, kan Stefanie op de hoogte brengen via mail stefanie.dsl@telenet.be of kan haar bereiken op haar gsm-nummer 0473/75.07.17.