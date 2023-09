Antoon en Linda uit Dadizele zijn vijftig jaar getrouwd

Antoon Allossery en Linda Desimpelaere werden in de bloemetjes gezet door het gemeentebestuur. Het koppel stapte op 13 juli 1973 in het huwelijksbootje en is inmiddels vijftig jaar getrouwd. Antoon zag het levenslicht op 8 augustus 1944 in Kuurne. Hij studeerde voor accountant. Eerst werkt hij als werknemer in dienstverband om daarna zelfstandig account te worden.

Daarnaast was hij ook fiscaal raadgever. Linda werd geboren op 8 februari 1954 in Moorsele. Ze werkte eerst als bediende om dan later meewerkende echtgenote te zijn in het bedrijf van Antoon. Antoon en Linda leerden elkaar kennen via het werk. Na gewoond te hebben in Moorsele en Menen verhuisden ze in 2010 naar Dadizele. Ze zijn de trotse ouders van drie zonen: Bart, Koen en Ben. Ondertussen zijn er ook al 8 kleinkinderen. (BF/foto JS)