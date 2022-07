Annie en Gilbert uit Zuienkerke klinken op gouden huwelijksgeluk

Annie Smessaert (71) en Gilbert Lefevere (74) vierden op zondag 3 juli hun vijftigste huwelijksverjaardag in De Grote Stove. De vonk sloeg tweeënvijftig jaar geleden over op een KLJ-bal.

Gilbert zag in Staden het levenslicht op 1 januari 1948 en groeide er op samen met zijn twee zussen. Toen vader Lefevere bij de spoorwegen ging werken, verhuisde het gezin naar Dudzele. Gilbert volbracht daar de laatste twee jaar van de lagere school en behaalde daarna zijn diploma A2 Mechanica aan het VTI Brugge.

Na een korte periode in Siemens en bij Outboard Marine, ging hij aan de slag bij de Autokeuring in Brugge waar hij tot aan zijn pensioen in 2006 – in totaal 35 jaar – actief was. Annie is geboren op 15 oktober 1950 als veertiende in een gezin met vijftien kinderen – ze had zeven broers en zeven zussen.

Het gezin woonde in Oostkamp. Annie werkte eerst een tijdje in een rusthuis en begon daarna aan een jarenlange loopbaan bij Familiezorg. Ze onderbrak die gedurende elf jaar om voor de kinderen te zorgen, daarna bleef ze nog tot aan haar pensioen in 2015 actief bij Familiezorg.

Enorme ijscoupe

De jubilarissen leerden elkaar kennen op een KLJ-bal in 1970. Gilbert was goed bevriend met een neef van Annie, trok zijn stoute schoenen aan en vroeg haar ten dans. Annie informeerde zich eerst goed bij haar neef, Gilbert van zijn kant liet er geen gras over groeien en zocht Annie nadien al snel weer op. Voor hun volgende date, een etentje, koos Annie er het chicste restaurant van Zeebrugge uit.

“Toen ze er ook nog een reusachtige ijscoupe bestelde, had ik nog maar net genoeg geld over voor een Colaatje voor mezelf”, knipoogt Gilbert. Nadat ze elkaar op de proef hadden gesteld, bleven Annie en Gilbert een onafscheidelijk duo. Op 16 juni 1972 gaven ze elkaar in Oostkamp hun jawoord. Als jonggehuwd koppel, gingen Annie en Gilbert in Sint-Pieters wonen.

Zeven jaar later, begin 1979, verhuisden ze naar Meetkerke. Ze kregen drie kinderen en werden ook grootouders van drie kleinkinderen. Omdat die laatste in juni nog examens hadden, werd het feest uitgesteld tot nu.

