Angèle blaast 101 kaarsjes uit

In wzc Polderzicht werd vorige week de 101ste verjaardag van Angèle Witgeers gevierd. Angèle Witgeers zag op 23 april 1922 het levenslicht in Lissewege. “Mama is opgegroeid op de buiten, in het gehucht de Braambeierhoek”, vertelt haar 73-jarige zoon Daniël Claeys. Moeder Angèle en vader André kregen vier kinderen: na Daniël kwamen nog Viviane, Wilfried en Marnix. Later kregen ze ook vier klein- en vier achterkleinkinderen. “Mama en papa leerden elkaar kennen tijdens de oorlogsjaren en zijn in september ‘42 getrouwd”, weet Daniël. “De ironie wil dat mijn vader een paar weken daarna werd opgeroepen voor verplichte tewerkstelling in Duitsland. Omdat hij dat niet wou, is hij negen maanden ondergedoken.” André Claeys heeft later in de glasfabriek gewerkt in Zwankendamme bij Glaverbel. “Mama en papa zijn in 2001 naar het voormalig rusthuis Grasduinen gegaan op de Grote Markt, maar papa is daar nog hetzelfde jaar overleden. In 2005 is mama naar Polderzicht gekomen. Ondertussen heeft ze mijn vader al meer dan twintig jaar overleefd, evenals al haar broers en zussen. Vorig jaar is haar jongste broer gestorven, haar oudste zus overleed al in 1984”, aldus Daniël Claeys. (WK)