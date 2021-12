Albert en Georgette uit Marke vieren platina huwelijksjubileum

Albert Balduyck (88) en Georgette Deschaeck (88) uit Marke kregen naar aanleiding van hun zeventigste huwelijksjubileum het bezoek van schepen Stephanie Demeyer.

Albert groeide op in Rekkem, terwijl Georgette haar kinderjaren in Marke doorbracht. Albert en Georgette leerden elkaar kennen op de kermis in Rekkem.

Ze trouwden op 29 december 1951 en woonden eerst een tijdje mee bij Alberts ouders in Rekkem. Daarna huurden ze een klein huisje in Rekkem. Vervolgens verhuisden ze naar Aalbeke, waar ze zeven jaar woonden. In 1964 verhuisden ze naar hun woning in Marke, die ze grotendeels zelf bouwden en waar ze nog altijd wonen.

Er kwamen drie kinderen. Erica, die in 1952 geboren werd en in april dit jaar overleden is, is de oudste dochter, Marnix (67) en Marleen (64).

De kleinkinderen zijn Severine en Annelien. Jarre is de achterkleinzoon.

Alles met liefde gedaan

Albert werkte heel zijn leven in de textielsector. Hij begon in tapijtenfabriek Franco Belge in Wevelgem. Nadien werkte hij bij Janart en hij sloot zijn loopbaan af in de Prado in Kuurne. “Ik heb altijd graag en veel gewerkt”, zegt hij.

Albert bouwde ook zelf zijn huis. Ze vormden een goed team samen. Alles leerde Albert aan zichzelf. Hij kon metselen, voegen, tegels, water en elektriciteit leggen… Ook bij zijn kinderen ging hij helpen met dergelijke klussen. “Ik heb alles met veel liefde gedaan.”

Albert is ook nog lid geweest van de harmonie van Aalbeke. Hij speelde trompet. Hij heeft later thuis ook op een keyboard gespeeld. Ook schilderen was een van zijn hobby’s. Daarnaast was hij ook 20 jaar voorzitter van S-plus Marke.

Tijdens haar jeugd heeft Georgette een tijdje als dienstmeid gewerkt en ook een korte tijd in de textielsector, maar ze werd snel huisvrouw. Ze zorgde voor haar gezin en het huishouden, maar hielp ook haar man bij het klussen en het verbouwen.

In haar jeugd heeft Georgette nog gezongen en ze ging jaren aan een stuk voorlezen voor de bewoners in het woonzorgcentrum in Marke. Verder gingen Albert en Georgette ook graag eens een danspasje wagen.

