Alba is duizendste baby van 2022 in Jan Yperman Ziekenhuis

Donderdag kwam Alba Lebleu ter wereld. Zij is de duizendste baby die dit jaar geboren werd in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper.

Op donderdag 15 december om 15.17 uur werd Alba Lebleu geboren in het Ieperse Jan Yperman Ziekenhuis. Zij is het dochtertje van Floriane Guilbert en Gauthier Lebleu, afkomstig uit Neerwaasten. Met haar komst zorgde ze voor de duizendste bevalling van 2022 in het Jan Yperman Ziekenhuis. Bij de geboorte had Alba een gewicht van 3,060 kilogram en was ze 50 centimeter groot. “Dr. Vanderbeke was de begeleidende gynaecoloog bij deze bevalling. Mama en dochter stellen het goed”, laat het Jan Yperman Ziekenhuis weten.

Het Ieperse ziekenhuis slaagde er de voorbije jaren telkens in om de kaap van duizend bevallingen te ronden. Vorig jaar werden er 1.085 baby’s geboren (waaronder 14 tweelingen), in 2020 1.057 (10 tweelingen), in 2019 1.103 (18 tweelingen), in 2018 1.150 (24 tweelingen) en in 2017 1.096 (10 tweelingen).