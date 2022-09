Agentschap Opgroeien sluit kinderopvang in Passendale en voert onderzoek na klachten

Agentschap Opgroeien heeft besloten om de kinderopvang Calimero in Passendale tijdelijk te schorsen na enkele klachten. De klachten worden verder onderzocht. Schepen van Kinderopvang, Joachim Jonckheere (#TEAM8980) zoekt nu volop met het gemeentebestuur naar een oplossing voor de 25 kinderen, die nu plots zonder opvang komen te zitten.

Woensdagavond kregen de ouders van de kinderopvang Calimero in Passendale, een deelgemeente van Zonnebeke te horen dat die donderdag gesloten zou zijn. Donderdagavond werden de ouders dan op de hoogte gebracht van de gemeente en het Agentschap Opgroeien dat de kinderopvang tijdelijk geschorst werd met onmiddellijk ingang na enkele klachten en onduidelijkheid. “We hebben die beslissing gemaakt, omdat we ons ernstige zorgen maken over de veiligheid en gezondheid van de kinderen”, vertelt Nele Wouters, woordvoerder van Agentschap Opgroeien.

“We nemen nu de tijd om een grondig onderzoek te voeren of de kinderopvang opnieuw kan opgaan en onder welke voorwaarden eventueel. De opvang werd geschorst met hoogdringendheid, dus die kan pas opnieuw openen nadat het onderzoek is afgerond. Over de specifieke inhoud van de klachten kunnen we niets vertellen. Maar we zetten alles op alle zodat de ouders vlug een antwoord hebben.” Het kabinet van minister van Welzijn & Gezin, Hilde Crevits (CD&V) bevestigde dat het Agentschap Opgroeien er mee bezig is.

Op zoek naar oplossing

Joachim Jonckheere, schepen van Kinderopvang in Zonnebeke (#TEAM8980) en het gemeentebestuur zijn op zoek naar een oplossing voor de ouders, die in de kou komen te staan. “In die kinderopvang is er plaats voor 25 kinderen. In totaal hebben we in onze gemeente 175 opvangplaatsen voor kinderen en nu moet plots 15 procent daarvan een nieuwe locatie zoeken. Dat wordt geen gemakkelijke opdracht, maar gelukkig zijn de grootouders een grote hulp en krijgen we ook lokaal heel wat begrip.”

“De kinderopvang werd voorlopig geschorst tot 6 januari 2023. Maar we hopen dat het onderzoek vlot gaat en dat de kinderopvang de komende maanden opnieuw kan openen. We zijn er van overtuigd dat alle onthaalouders in onze gemeente hun best doen”, besluit Jonckheere.