Aantal Ieperlingen stijgt verder: “Aantrekkelijke stad om te wonen en te leven”

Het inwonersaantal van Ieper blijft groeien. Op 1 januari 2025 telde het Rijksregister 35.575 Ieperlingen, een stijging van 43 inwoners ten opzichte van vorig jaar.

De stad zet enkele cijfers op een rijtje. In 2024 kwamen er 329 nieuwe Ieperlingen bij, 8 meer dan het jaar voordien. Er overleden 408 inwoners, net als het jaar ervoor. Dit is 59 minder dan in het coronajaar 2020.

Elf 100-jarigen

De gemiddelde Ieperling is 45 jaar oud. Ieper telt 17.592 mannen en 17.971 vrouwen. De 60- tot 70-jarigen vormen met 14% van de bevolking de grootste leeftijdscategorie. Maar liefst 11 inwoners mochten hun 100ste verjaardag vieren. Bij de pasgeborenen waren de namen Dre, Lewis, Milan, Olivia, Renée, Vic en Lucie het populairst.

Enthousiasme

In 2024 werden er 137 huwelijken voltrokken, 16 meer dan in het voorgaande jaar. Daartegenover staat dat 90 koppels wettelijk gingen samenwonen, 12 minder dan het jaar ervoor. Schepen van bevolking Emmily Talpe reageert enthousiast op de cijfers. “Deze groei toont aan dat Ieper een aantrekkelijke stad blijft om te wonen en te leven. We zetten in op een aangename leefomgeving en een sterke gemeenschap, en dat zien we weerspiegeld in deze positieve evolutie.”