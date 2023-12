Aantal geboortes in West-Vlaanderen voor 2023 stabiel

Het aantal geboortes het afgelopen jaar in onze provincie ligt in dezelfde lijn als in 2022. Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap Opgroeien. In Vlaanderen blijven de geboortes zo’n 1,5 procent verder dalen, maar voor West-Vlaanderen blijft het aantal stabiel.

De afgelopen jaren zitten de geboortecijfers in West-Vlaanderen in een dalende lijn. In 2021 zagen we even een kleine boom, maar met een daling van 2 procent in 2022 was die vlug terug weg. Maar die daling zet zich niet direct verder in 2023. Het afgelopen jaar daalde het aantal geboortes in het volledige Vlaamse Gewest ongeveer 1,5 procent.

Maar die daling doet zich niet overal voor. Dit jaar bleven de geboortecijfers in West-Vlaanderen en Antwerpen stabiel. Vorig jaar werden er volgens Agentschap Opgroeien 10.755 kindjes geboren in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we met net iets meer dan in Limburg, maar daarmee hinkelen we wel enkele honderden of duizenden achter op de rest van de provincies. De cijfers werden voorlopig slechts geanalyseerd tot en met november 2023, dus er kunnen nog lichte wijzigingen gebeuren.