65 jaar liefdesgeluk voor Maria en Joseph uit Harelbeke: Samen genieten van de oude dag

Naar aanleiding van hun briljanten huwelijksjubileum kregen Maria en Joseph in wzc Ceder aan de Leie het bezoek van schepenen Kathleen Duchi en Lynn Callewaert en burgemeester Alain Top. Zij kregen enkele geschenken overhandigd.

Maria Beils (86) is geboren in Oostrozebeke op 3 september 1935. Ze is de oudste uit een gezin van drie kinderen. “Ik was een specialleke en woog maar 800 gram. Ik kon eigenlijk in een koffiekan en lag in watten in een doos dicht bij de buizenstoof”, lacht Maria.

Zij ging naar school bij de zusters in Wielsbeke. Op haar veertiende moest ze gaan werken in een naaiatelier, waar ze broeken voor mannen maakten. Toen ze trouwde en kinderen kreeg, bleef Maria thuis om voor het gezin te zorgen. ‘Ik heb toen veel mooie kledij gemaakt voor mezelf en de kinderen. Ik hou van breien en naaien.”

Joseph Vanassche (88) is geboren in Hulste op 20 januari 1934. Hij komt uit een gezin van twee kinderen waarvan hij de jongste is. Joseph ging naar de Jongensschool in Hulste en daarna naar het VTI in Kortrijk, waar hij metaal volgde. Aan zijn zestiende deed hij de mechaniek bij Dewaele. Toen het bedrijf failliet ging, trok hij naar Grafimat, waar hij de herstellingen deed tot zijn brugpensioen.

“Ik zei tegen mijn baas dat ik de worm in mijn rug had en het kwam bijna letterlijk uit, want tien jaar later zat ik na een tweede operatie in een rolstoel”, aldus Joseph, die van vissen hield. Hij was ook tien jaar lang secretaris van Okra in Hulste.

Dubbele kamer

Het koppel leerde elkaar kennen op de kermis in Hulste en daarna op de kermis in Oostrozebeke en de vonk was wel degelijk overgeslagen. Ze waren een zestal jaren in kennis toen ze op 25 januari 1957 trouwden in Wielsbeke. Het gezin breidde uit met drie kinderen: Luc, Nicole en Kristine. De familie werd nadien nog zoveel groter toen de kinderen trouwden. Intussen zijn er zes kleinkinderen en acht achterkleinkinderen bijgekomen. Op 8 september 2020 ging Maria wegens ouderdomsredenen in wzc Ceder aan de Leie wonen.

“Toen ik het jaar erna een seintje kreeg dat er een dubbele kamer vrijkwam, twijfelde ik niet lang om weer bij Maria te zijn. Na meer dan zeven maanden alleen te zijn, miste ik mijn vrouw”, vertelt Joseph. Nu genieten ze samen van hun oude dag in De Bries van vzw Ceder aan de Leie. “Het vissen op forellen in Ledegem is al een tijdje voorbij”, mijmert Joseph.

(PVH)