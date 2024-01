500 baby’s geboren in Menen in 2023

De 500ste baby die geboren werd in 2023 op de kraamafdeling van AZ Delta Menen is Murjac Wafa. Zij werd op 31 december 2023 geboren.

Murjac woog bij de geboorte 3,800 kg en ze is 54 cm groot. De trotse ouders zijn Wafa Qamar (27) en Wafa Abdul Wakil (28). Samen met haar broertje en haar zusje wonen ze in de Veurnestraat in Menen.

Hoofdvroedvrouw Heidi Loyson meldt dat er dit jaar zes tweelingen geboren zijn. In 2022 werden er nog 505 baby’s geboren in AZ Delta. De eerste week van het nieuwe jaar zijn er ook al zeven bevallingen voorzien.