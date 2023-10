Op 16 november zijn José Koopman en Rosaline Vervaeke 50 jaar getrouwd, maar ze vierden hun gouden huwelijksjubileum nu al.

José werd in Kortrijk geboren op 30 mei 1950 en was kantoordirecteur van beroep. Rosaline was lerares en werd in Kortrijk geboren op 16 februari 1951. Ze hebben twee kinderen: Pieter en Lies. Nelson, Hazel, Ida en Ties zijn de vier kleinkinderen.

Het jubilerende echtpaar woont in de Slavaetstraat in Sint-Denijs.