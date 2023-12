“400.000 euro! Dat is wat ik gehoopt had”: Joël Verschoot stopt als duivenmelker en hield nog één keer uitverkoop

Joël Verschoot gaat met pensioen als duivenmelker, maar niet zonder eerst nog eens 206 van zijn duiven onder de veilinghamer te laten passeren. In 2019 kon hij zijn Armando voor 1,25 miljoen euro van de hand doen. Zo’n vaart liep het dit keer niet voor de nakomelingen van de topduiven, maar toch werd afgeklokt op het mooie bedrag van ruim 400.000 euro.

206 duiven uit de kweektil van Joël Verschoot werden geveild. Dat gebeurde in verschillende loten, waarop kon geboden wordt tot zondag 17 december via de veilingsite Pipa. Vandaag liepen de biedingen op de verschillende loten af, de gemiddelde prijs van een duif bedraagt ongeveer 2.000 euro, dus ruim 400.000 in totaal. 16 miljoen frank rekent de 67-jarige Ingelmunsternaar nog even voor.

“Wat ik met het geld ga doen? Op de bank zetten, maar het is straks ook Nieuwjaar”

De hele familie was samen gekomen op het appartement waar Joël en zijn echtgenote nu wonen, op het Ingelmunsterse Stationsplein. Er heerste een jolige sfeer. Zoon Dieter heeft een nieuwe woning gebouwd in de Bilkstraat, waar ook de duiventil nog staat. Het is Dieter die als enige van de vier zonen de microbe ook écht te pakken heeft. “We zijn ondertussen al enkele jaren bezig duiven op te kweken voor Dieter, zodat hij volgend jaar kan starten. Maar ik heb vier zonen en acht kleinkinderen. Ik moet alles eerlijk verdelen”, knipoogt Joël. “Vandaar dus de verkoop nu. Dieter kan dan op eigen houtje verder gaan met zijn eigen duiven en ook mijn andere kinderen genieten mee. Het geld gaat in eerste instantie op de bank, maar het is inderdaad straks Nieuwjaar”, kopt Joël onze voorzet binnen.

Kopers onder schuilnaam

Joël specialiseerde zich vooral in de fondvluchten, de langere afstand. De interesse voor de duiven kwam uit binnen-, maar vooral ook buitenland. “China, Japan, Taiwan… Maar ook kwekers hier uit de streek hoor. Maar de meeste bieders doen dat onder een schuilnaam. Morgen krijgen ze een factuur van veilinghuis Pipa, pas dan is de duif ook definitief van hen en zullen wij weten waar die ook naar toe zal gaan. Maar dat zal dus de wereld rond zijn.”

Helpen bij Dieter

De topper dit keer was Calimero, die haalde 33.000 euro. Het is een kleinzoon van Armando en Contador, twee toppers die uit de kundige duivenmelkershanden van Joël zijn voort gesproten. “Als je de sport wil beoefenen zoals ik dat gedaan heb, moet je daar echt veel tijd in stoppen. Zelf heb ik 45 jaar in Rekkem als slachter gewerkt, voor ‘s nachts en ‘s morgens en overdag kon je me terugvinden bij de duiven. Ik zal nu ook nog Dieter helpen, ik zal dus de kans niet hebben om het te missen.”