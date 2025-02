23 gezinnen op de wachtlijst voor kinderopvang in Poperinge: “Kinderbegeleider is een job die niet te onderschatten is”

De problemen in de Vlaamse kinderopvang slepen al jaren aan: te weinig personeel, te veel kinderen per begeleider, te weinig middelen… Poperinge heeft 26 opvanginitiatieven voor baby- en peuteropvang, goed voor 273 voltijdse plaatsen. Momenteel staan er in de Hoppestad 23 gezinnen op de wachtlijst.

“Als lokaal bestuur zijn we verheugd als er zich nieuwe jonge gezinnen vestigen in onze stad en er kleine Poperingenaars geboren worden. We bouwen een goed gezinsbeleid uit dat inzet op preventie via het Huis van het Kind, buitenschoolse kinderopvang, ondersteuning van de scholen en vele verenigingen. We hebben altijd de keuze gemaakt om zelf geen voorschoolse opvang te voorzien, maar faciliteren wel via subsidies, vorming en ondersteuning”, duidt Poperings schepen en Vlaams Parlementslid Loes Vandromme. “Het is echter aan de hogere overheid om ook voldoende plaatsen te voorzien. Als stad kunnen we die opdracht niet op ons nemen. We proberen in Poperinge deze legislatuur wel in te zetten op innovatieve projecten, zoals een doorgaande lijn stimuleren tussen de school en de opvang.”

Praktische problemen

In Vlaanderen zijn er gemiddeld 45 plaatsen per 100 kinderen tussen 0 en 3 jaar. In Poperinge zijn dat er ongeveer 51 en gemiddeld gezien in alle Westhoekgemeenten zijn er 53 plaatsen per 100 kinderen tussen 0 en 3 jaar. “Dat is de theorie. In de praktijk stellen zich toch heel wat praktische problemen zoals de landelijke context die ervoor zorgt dat het ook in Poperinge en de hele Westhoek zeker geen sinecure is om opvang te vinden. Een jong gezin uit Reningelst dat opvang zoekt, is wellicht niet gebaat met een vrije plaats in Roesbrugge”, licht schepen Vandromme toe. Poperinge heeft momenteel 26 opvanginitiatieven voor baby- en peuteropvang: zes gezinsopvang met vrije prijs, zeven groepsopvang met inkomenstarief, dertien gezinsopvanginitiatieven met inkomenstarief en geen groepsopvanginitiatieven met vrije prijs. “Dat zijn 273 voltijdse plaatsen. Dit is natuurlijk een beetje een vertekend beeld, want er zijn soms kindjes die niet elke dag opvang nodig hebben. De opvanginitiatieven moeten dan puzzelen om hun plaatsjes volledig ingevuld te krijgen. Ze mogen ook niet in overcapaciteit gaan. Bepaalde dagen zijn veel drukker dan anderen. Zo zijn er ouders die niet werken op woensdag of vrijdag.”

“Ideaal gezien kan je een paar plaatsen bezoeken en kies je de opvang die best bij je gevoel ligt of met wie je de beste klik hebt. Hopelijk komen er meer opvanginitiatieven bij” – Loes Vandromme

In mei 2025 start een nieuwe groepsopvang met vrije prijs en een nieuwe gezinsopvang met inkomenstarief. “Momenteel zijn er 23 gezinnen die op de wachtlijst staan. Het kan ook zijn dat hier gezinnen tussen zitten die wel al opvang vonden, maar die dit niet lieten weten. Ze vonden bijvoorbeeld opvang in een andere gemeente. Het is belangrijk dat mensen laten weten of ze een plaatsje vonden zodat de aanvraag als behandeld aangeduid kan worden. Ook de opvanginitiatieven zelf moeten hun aanvragen goed behandelen”, aldus schepen Notebaert.

Kinderopvangwijzer

In de Hoppestad wordt aan de slag gegaan met een Kinderopvangwijzer, een digitaal platform om ouders te helpen bij het zoeken naar opvang, en dan vooral voor baby- en peuteropvang. “De website biedt een overzicht van de kinderopvanginitiatieven die er zijn in Poperinge en deelgemeenten. Je vindt er ook per opvang een aantal gegevens terug: locatie, groeps- of gezinsopvang, vrije prijs of inkomenstarief… Je kan als ouder een aanvraag doen voor opvang en deze versturen naar de initiatieven die voor jou in aanmerking komen”, verduidelijkt schepen van Kinderopvang Ewoud Notebaert.

“Vanuit het lokaal loket is het ook jammer dat we soms de boodschap moeten geven: Vind je een opvang, neem deze dan. Ideaal gezien kan je een paar plaatsen bezoeken en kies je de opvang die best bij je gevoel ligt of met wie je de beste klik hebt. Hopelijk zien we binnenkort een verandering en komen er weer meer opvanginitiatieven bij. Het is een job die niet te onderschatten is. Ook voor de kinderbegeleiders is het geen fijn gevoel om gezinnen te moeten weigeren. Zij willen helpen, maar kunnen soms echt niet”, aldus schepen Loes Vandromme.

Premies

Stad Poperinge heeft twee premies om de opvanginitiatieven te ondersteunen. “Er is de uitrustingstoelage waarmee een opvang duurzaam materiaal kan aankopen. De premie bedraagt 120 euro voor een gezinsopvang en 240 euro voor een groepsopvang, tot de helft van het aangekochte bedrag. Deze premie wordt één keer per jaar uitbetaald. Er is ook een starttoelage. Dit is een nieuwe premie die werd ingevoerd om startende opvanginitiatieven aan te moedigen om een opvang te beginnen. Vanuit de stad worden ook vormingen georganiseerd voor de opvanginitiatieven, zoals levensreddend handelen of een vorming rond een pedagogisch thema.”