1.000ste baby geboren in het Jan Ypermanziekenhuis: Gauthier en Floriane verwelkomen dochtertje Alba

In Ieper mochten ze op 15 december de 1.000ste baby van 2022 verwelkomen. Die leuke eer was weggelegd voor Alba Lebleu, het eerste kindje van Gauthier Lebleu en Floriane Guilbert.

Gauthier Lebleu (27) en zijn vrouw Floriane Guilbert (28) wonen in Neerwaasten. Op 15 december om 15.17 uur werden ze de trotse ouders van dochtertje Alba. Zij is de 1.000ste baby die dit jaar het levenslicht zag in de Ieperse materniteit. “Dr. Vanderbeke was de begeleidende gynaecoloog bij deze bevalling”, laat het Jan Yperman Ziekenhuis weten.

Ook de ouders zijn in de wolken met hun kleine spruit. “We zijn zo fier met de geboorte van ons eerste kindje Alba”, glundert papa Gauthier, die voor brouwerij Vanuxeem werkt. “Het is een heel speciaal gevoel om voor het eerst ouder te worden. Alba mat 50 cm en woog 3,060 kg bij de geboorte. De bevalling is heel vlot verlopen. Zondag keren we naar huis, mama en baby stellen het goed. We zijn hier uitstekend geholpen geweest. Iedereen was heel vriendelijk en sympathiek”, aldus Gauthier, die voetbalt bij Sparta Dikkebus en jeugdtrainer is bij FC Houthem.

Het Ieperse ziekenhuis slaagde er de voorbije jaren telkens in om de kaap van duizend bevallingen te ronden. Vorig jaar werden er 1.085 baby’s geboren (waaronder 14 tweelingen), in 2020 1.057 (10 tweelingen), in 2019 1.103 (18 tweelingen), in 2018 1.150 (24 tweelingen) en in 2017 1.096 (10 tweelingen).