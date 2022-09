Gezin Wannes Beernaert onderbreekt roadtrip na diefstal en bouwt tiny house in bos: “Als het te koud wordt, zijn we weer weg”

Muzikant Wannes Beernaert (34) is samen met zijn vriendin en hun twee kinderen terug thuis. Het gezin moest zijn roadtrip op het Amerikaanse continent onderbreken na een diefstal van hun paspoorten. Ze zetten het avontuur in eigen land verder en bouwen een tiny house om tijdje in te wonen. “Wat we tot nu hebben geleerd? Een mens heeft naast liefde niet veel nodig om gelukkig te zijn.”

Het was aanvankelijk niet het plan, maar op 1 september zette muzikant Wannes Beernaert zijn zoontje Seb af aan de schoolpoort van de steinerschool Koningsdale in Ieper. “Normaal reden we op dit ogenblik nog steeds in Zuid-Amerika rond met onze camperbus, maar pech besliste daar anders over”, klinkt het bij de dertiger.

Wannes Beernaert, zijn vriendin Julie (32), hun kinderen Seb (5) en Pippa (2) en de 16-jaar trouwe hond vertrokken begin november vorig jaar voor een hels avontuur in Amerika. Het gezelschap reisde naar Canada, kocht net over de grens van de USA een bus en reed daarmee richting zuiden. “Noord-Amerika was fantastisch en helemaal anders dan ik mij had voorgesteld. De meeste mensen zijn er heel lief en helpen waar ze kunnen”, zegt Wannes. “Omdat we in Mexico hadden afgesproken met vrienden, konden we nergens blijven hangen. We gaan echter zeker nog terug. De Amerikanen waarschuwden ons wel voor Mexico. Ze verklaarden ons gek de grens te willen oversteken. Even hebben we toen getwijfeld of we wel verder zouden reizen, maar gelukkig deden we dat wel. Echt negatieve ervaringen hadden we niet in dat land. Integendeel, de politie begon op een moment we met autopech kregen af te rekenen eigenhandig aan onze bus te sleutelen. Wel probeerden de ordediensten ons op een ander moment voor 150 euro af te persen. We weigerden te betalen en ze reden verder.”

Tenslotte strandde het gezin in Guatemala City, de hoofdstad van Guatemala. “Ondertussen hadden we ons voertuig gewisseld voor een nieuwe bus. Alles was klaar om verder te reizen naar El Salvador, toen plots bleek dat onze paspoorten waren gestolen. Via het consulaat kregen we enkel nooddocumenten om terug naar België te reizen, wat we dan ook deden. De bus, mijn film- en fotomateriaal en heel wat andere spullen lieten we op een veilige plaats achter”, aldus Wannes.

Blij weerzien

Voor vrienden en familie was het een erg blij weerzien met het koppel en hun twee kinderen. “Enkel mijn broer wist dat we terugkwamen. Je kan je wel voorstellen dat we heel wat mensen verrasten. Aanvankelijk wilden we snel opnieuw naar Zuid-Amerika, maar we besloten om toch wat langer te blijven. We vonden een mooi plekje ergens in de Westhoek en bouwen daar een tiny house. We doen dat met een oud voertuig dat boer Jos van de Wije uit Reningelst tot hier sleepte. Ik doe alles zelf en hoop zo snel mogelijk het huisje op orde te hebben. Ondertussen wonen we in een caravan die eveneens op het terrein staat.”

Wannes en Julie blikken met een heel goed gevoel terug op hun onderneming. “Het was tot nu heel intens. Je zit als gezin voortdurend bij elkaar. Je moet elkaar wel erg graag zien, anders lukt dit niet. Het is opvallend hoeveel gelijkgezinden we tegen het lijf liepen, Fransen, Duitsers, Spanjaarden, noem maar op. Allemaal Europeanen die ons jachtig leven achter zich willen laten en het op een andere manier willen proberen.” Voor afreis organiseerde Wannes een crowdfunding om fotomateriaal te kopen. “Ik ben de mensen die bijdroegen nog steeds heel dankbaar en ik kan hen verzekeren dat het geld goed besteed wordt. Met het materiaal maakte ik onderweg onder meer clips voor lokale muziekbands. Die gasten zijn daarmee heel content, want normaal kunnen die zoiets niet betalen. Ik ben blij dat daarmee zoveel mensen blij kan maken.”

Wanneer Wannes en zijn bende teruggaan naar Guatemala City, weten ze nog niet. “Zeker is wel, mocht het hier te koud worden, dan zijn we weg”, knipoogt Wannes nog.