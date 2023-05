Gezin van Kurt en Emma speelt winkelkarquiz Iedereen Beroemd

Kurt Verhaest en Emma Bostyn uit de Verdonstraat hebben samen met hun nieuw samengesteld gezin deelgenomen aan de zogenoemde winkelkarquiz in het VRT1-programma Iedereen Beroemd.

Of ze erin geslaagd zijn om binnen de tijdslimiet van 100 seconden met een goedgevulde winkelkar over de meet te rijden, zie je in de aflevering van Iedereen Beroemd op dinsdag 30 mei, zowel om 13.30 uur, als om 19.45 uur en 0.15 uur.

Binnen de 100 seconden

Kurt (44) en Emma (40) hebben uit vorige relaties in totaal vijf kinderen: enerzijds Sten (14) en Broes (10) bij Kurt en anderzijds Amélie (16), Helena (13) en Silas (9) bij Emma. Laatstgenoemde zorgt voor het huishouden, Kurt werkt als metaalarbeider bij het bedrijf Sadef in Gits.

Tijdens de winkelkarquiz moet je met je huisgenoten eerst drie relatief eenvoudige vragen juist beantwoorden. Pas daarna mag iemand van het gezin met de winkerkar door het grootwarenhuis racen en onderweg gratis allerhande koopwaar meenemen. Dat moet in totaal, vragen inbegrepen, echter binnen de 100 seconden gebeuren. Overschrijd je die limiet, dan win je niets. Kom je binnen de tijd aan, dan mag je de inhoud van de winkelkar houden, al snel goed voor een bedrag van enkele honderden euro’s.

Niet zenuwachtig

Kurt, Emma en de kinderen dienden voor de opnames naar de Albert Heijn in Veurne te gaan.

“We slaagden erin de drie vragen juist te beantwoorden en hadden dan nog welgeteld 56 seconden om met de kar rond te rijden”, aldus Emma. “Dat heeft Kurt gedaan. Hij greep onder andere naar een barbecuestel, een koffieapparaat, frisdrank en… scampi’s, want die eten we allemaal graag.

Of hij het binnen de tijd gehaald heeft, mogen we niet verklappen. Dat zal dinsdag op tv blijken.”

Of Kurt stress had tijdens zijn winkelkarrace? “Dat viel prima mee”, zegt hij. “Het doet natuurlijk raar met die cameraploeg om je heen, maar zenuwachtig ben ik eigenlijk nooit geweest.” (JS)

Iedereen Beroemd, 30 mei