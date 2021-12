Gezin van Kenny Vandamme woont heel graag in Krombeke: “Direct verliefd op deze mooie rustige locatie”

In januari 2011 kwamen Kenny Vandamme en Cynthia Mouton wonen in hun toen pas gekochte woning aan de Legerstraat in Krombeke. De kindjes Valentine en Laurens genieten mee van de rust en de sfeer in de gerenoveerde woning. Daar wil het gezin nog heel lang wonen.

In de Legerstraat staan drie voormalige hoeven en twee alleenstaande woningen. Een van die woningen zagen Kenny en Cynthia in november 2010 te koop staan, en in één week was alles geregeld. Als jong koppel kwamen ze er al in januari 2011 wonen. In 2017 werd de woning helemaal verbouwd, en straks krijgt de omgeving rond de woning nog een opknapbeurt.

Kenny Vandamme (37) groeide als zoon van een rijkswachter op langs de Sint-Pietersstraat in Westouter, helemaal op de buiten. Cynthia Mouton (31) woonde met haar ouders aan de Steenstraat in Woesten, ook volledig op de buiten. Beiden hadden ruim zicht op de weidse velden, en wilden dat ook graag voor hun eigen woning.

Nooit meer weg

“We leerden elkaar kennen tijdens de fuif Black Mambo in OC De Croone in Proven in december 2009. Cynthia hielp in die tijd ook in ’t Rozenhof in Proven. Toen ik haar ’s avonds oppikte, reed ik al via de Legerstraat van Proven over Sint-Sixtus naar Woesten. Toen al wist ik dat het hier mooi wonen zou zijn, zo op de buiten met zicht op velden en bossen.”

“Na een half jaar relatie gingen we in de zomer van 2010 samenwonen in een huurwoning in Poperinge. En toen in november 2010 deze woning te koop stond, twijfelden we niet, in een week was alles geregeld. Twee maanden later kwamen we hier al wonen. En we willen hier nog heel lang blijven. Wat een prachtige, rustige ligging. Midden de natuur en toch dichtbij alles met Proven, Poperinge, Vleteren en Krombeke-centrum in de buurt. We willen hier nooit meer weg.”

Cynthia is zorgkundige maar is momenteel bezig aan een opleiding tot verpleegkundige. En dat is geen sinecure in een gezin met twee jonge kindjes als Valentine (3) en Laurens (1), terwijl Kenny als zelfstandige in elektriciteit, sanitair, ventilatie en zonnepanelen of gewoon actief in de hernieuwbare energie zoals dit nu liever wordt genoemd ook meer dan de handen vol heeft.

“Ja, het is druk. Er is momenteel nog amper tijd om een toertje te wandelen met onze hond, die hier gelukkig een grote tuin heeft. En alhoewel we al meermaals gevraagd werden om actief te worden in het Krombeeks verenigingsleven, moeten we daarvoor momenteel nog bedanken wegens tijdsgebrek.”

“We wonen hier heel graag en komen met iedereen goed overeen. In Krombeke zijn de laatste jaren heel wat jonge mensen met kindjes komen wonen. We voelen ons hier heel goed thuis”, zegt Cynthia nog. (PC)