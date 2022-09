Gezin uit Westkapelle dreigt dakloos te worden: “Bijzonder moeilijk om geschikte, betaalbare woning te vinden”

Het gezin van de uit Somalië gevluchte Hassan Ahmed Hamud is koortsachtig op zoek naar een nieuwe woning. Eind deze maand loopt het huurcontract van hun woning in Westkapelle af omdat de dochter van de eigenaar er komt in wonen. “Het is het erg moeilijk om een geschikte en betaalbare woning te vinden”, zegt Hassan, die in rusthuis De Noordhinder in Heist werkt.

In 2015 vluchtte Hassan Ahmed Hamud weg uit Somalië, meer bepaald uit de stad Beledweyne die geteisterd werd door de militant islamitische terroristische groepering Al-Shahaab. Hij trok naar Turkije en zo ging het met een bootje verder richting Griekenland, om zo met de trein, de bus en zelfs ook een stuk te voet finaal in ons land te belanden, schetst Hassan hoe hij in België terechtkwam.

“Ik werd hier uiteindelijk erkend als vluchteling en verbleef eerst enige tijd in Antwerpen. Mijn vrouw en drie kinderen zijn later dan ook naar België kunnen komen en hier zijn er dan nog twee kindjes bijgekomen.”

“Wonen hier graag”

“Intussen wonen we al vier jaar in deze rijwoning in Westkapelle-dorp en we wonen hier erg graag”, vertelt Hassan. “Eerder werkte ik in de horeca en waar mogelijk doe ik nog altijd extra’s aan de kust in de zomer maar ik heb nu al enige tijd vast werk in het woon-zorgcentrum De Noordhinder in Heist.”

“Daar ben ik vooral in de keuken actief. Ik werk er graag en heb goeie collega’s. Mijn vrouw is momenteel thuis en zorgt voor de kinderen maar zal ook haar lessen Nederlands hervatten zodat ze mogelijk ook kan gaan werken. Onze kinderen lopen school hier in Westkapelle en voelen zich er goed thuis.”

Einde huurcontract

Dat klinkt dus allemaal erg positief maar toch leeft het gezin momenteel in bijzonder grote spanning en angst. “We kregen een tijdje terug een brief van de huiseigenaar met de melding dat het huurcontact eind deze maand afloopt. De dochter van de eigenaar zou hier komen wonen. Wij hebben altijd correct betaald, met een domiciliëring, dus daar ligt het zeker niet aan.”

“Maar als enige kostwinner met vijf kinderen is het erg moeilijk in de omgeving een betaalbare huurwoning te vinden die groot genoeg is. Wat we concreet zoeken, is een woning met vier slaapkamers met een maximum huurprijs van ongeveer 850 euro per maand.”

“We hebben geen auto, dus ik zou het liefst in Knokke-Heist kunnen blijven wonen om toch nog vlot op mijn werk te geraken in Heist. Nu gebruik ik de fiets, bromfiets of ook vaak de bus voor verplaatsingen. Eventueel zouden we ook nog willen verhuizen naar de regio (Zee)Brugge of Blankenberge maar toch niet veel verder”, zegt Hassan Ahmed Hamud.

Crisisopvangwoning?

“Omdat het zo dringend is, zijn we ook naar De Woonwinkel van het OCMW geweest en daar zouden ze mogelijk als tussenoplossing kijken voor een crisisopvangwoning voor kortverblijf maar dat is ook nog niet zeker. Het is dus allemaal erg stresserend voor ons”, rondt Hassan af.

We polsten ook even bij het OCMW en de gemeente naar een reactie op de penibele situatie van dit gezin, maar konden er voorlopig niemand bereiken.