Gezin uit Staden met zes kinderen na CO-intoxicatie en problemen met dubieuze aannemer op zoek naar huurwoning

Na een CO-intoxicatie in hun tijdelijke woning in Roeselare is het gezin van Alex Vainer (40) en Orfelia Verscheure (37) uit Staden op zoek naar een woning die ze het komende jaar kunnen huren. Het blijkt een niet zo evidente zoektocht voor het gezin met zes kinderen. “Het lijkt wel of we op ons kroostrijk gezin afgerekend worden, terwijl we gewoon een stabiel, hard werkend Vlaams gezin zijn”, klinkt het bij het koppel. Maar hun verhaal met ondertussen al drie omzwervingen startte al in april vorig jaar door een dubieuze aannemer.

Begin 2021 beslisten Alex en Orfelia om hun woning in de Bruggestraat in Staden te renoveren. Hun aannemer startte in april de ingrijpende werken en bood hen tijdens de duur van de werken – zo’n vier maanden had hij voorspeld – zelfs een appartementje in Roeselare aan. Alles leek voorspoedig te verlopen, tot de zomer eraan kwam.

Dringend familiebezoek

“Plots gebeurde niets meer aan onze woning”, vertelt het koppel. “Meer zelfs: de aannemer liet niets meer van zich horen, we konden hem niet meer contacteren, het leek wel of hij van de aardbol verdwenen was. Hij had ons wel gezegd dat hij dringend op familiebezoek naar Marokko moest maar dat zou maar even duren.” Uiteindelijk dienden Alex en Orfelia in september klacht in bij de politie. “We dachten dat de aannemer met onze voorschotten gaan lopen was en we hem nooit meer zouden terugzien”, klinkt het. “Maar eind september nam hij toch opnieuw contact op en in oktober startte hij de werken opnieuw op. Ondertussen waren we natuurlijk al meer dan vier maanden ver. Zes maanden zelfs, en onze woning was nog altijd een werf.”

Dochtertje bijna overleden

Alex en Orfelia hadden eind augustus van de eigenaar van het appartement in Roeselare ook te horen gekregen dat ze daar niet langer konden blijven. Via een familielid kwamen ze in het huis in de Prins Albertstraat in Roeselare terecht. Op 15 januari sloeg het noodlot echter ook toe, door een gebrekkige boiler in de badkamer. “Een zoontje moest naar het toilet en klopte op de badkamerdeur terwijl zijn 9-jarig zusje aan het douchen was”, blikt Alex nog even terug. “Er kwam geen antwoord. Ik ging de badkamer binnen en zag mijn dochter bewusteloos liggen. Het had niet veel langer mogen duren of ze was er geweest. Ze bleek bedwelmd voor CO van een gebrekkige boiler.” Het gezin werd één voor één naar het ziekenhuis overgebracht maar enkel het 9-jarig dochtertje moest 2 dagen blijven. Ze is ondertussen terug thuis en maakt het goed.

De CO-intoxicatie zorgde er wel voor dat het gezin met zes kinderen, allen tussen 3 en 13 jaar oud, al voor de derde keer in amper acht maanden op zoek moet naar een dak boven het hoofd. “We konden even bij mijn zus in Beselare terecht”, klinkt Orfelia dankbaar. “Maar dat was niet ideaal, noch voor haar gezin noch voor ons. De afstanden naar ons werk en naar de scholen waren ook te groot.”

Doorloopwoning

Vandaag verblijft het gezin in een doorloopwoning van de gemeente Staden op de Vijfwegen maar ook daar mogen ze maximaal vier maanden blijven. “En het lijkt er op dat onze renovatiewerken nog wel een jaar zullen duren”, zucht Orfelia. “De aannemer is opnieuw aan de slag gegaan maar alles verloopt tergend traag. Telkens we er hem er over aanspreken, reageert hij begripvol maar er verandert niets. In een week tijd zijn er soms maar twee veluxvensters geplaatst. We stelden hem al in gebreke met aangetekende brieven, lieten hem op papier al ultimatums met dwangsommen ondertekenen,… Het levert allemaal niets op. Eigenlijk ligt hij aan de basis van alle problemen die we al kenden. Anderzijds: door de betaalde voorschotten blijven we aan hem gekluisterd. We willen ook niet dat hij helemaal stopt, verdwijnt of failliet gaat, en we onze centen kwijt zijn. We zitten tussen hamer en aambeeld.”

Moeilijke zoektocht

Vandaar de zoektocht naar een geschikte huurwoning voor een jaar in Staden, Hooglede, Gits, Kortemark, Zarren, Handzame, Diksmuide of Roeselare. “Maar die verloopt moeilijk”, stelt het koppel vast. “Wie hoort dat we zes kinderen hebben, lijkt af te haken. Terwijl we een gewoon Vlaams, hardwerkend gezin zijn. We kozen er voor om veel kinderen te hebben. Zij zijn onze hobby. We vinden het leuk hen rond ons te hebben. Het is niet zo dat ze ergens het ‘kot’ zullen afbreken. Ze spelen trouwens het liefst buiten. En wij hebben elk een vaste job en een eigendom die correct wordt afbetaald. We hopen dus dat er iemand ons wat stabiliteit kan geven, waar we ons toch een jaar kunnen settelen en een thuis kunnen vinden. Tot we opnieuw naar onze eigen woning terug kunnen keren. Ons droombeeld van hoe het er na de verbouwingen zou gaan uitzien, hebben we al opgeborgen. Zolang we maar opnieuw naar onze eigen, bewoonbare stek kunnen.”

Wie Alex en Orfelia kan helpen, kan contact opnemen via orfeliaverscheure@hotmail.com. (LSI)