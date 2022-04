Gezin uit Oostkamp vangt Oekraïense vluchtelingen op en organiseert paasfeest: “Sommigen waren zeer emotioneel”

Koen Hallaert en Isabelle Plasman zijn afkomstig uit Beernem en weken enkele jaren geleden uit naar buurgemeente Oostkamp. Sinds de oorlog in Oekraïne zijn ze heel begaan met de vluchtelingen en al snel boden ze hun huis aan om Oekraïense gezinnen onderdak te bieden. Intussen logeert een mama met haar twee kinderen en schoonzoon bij Koen, Isabelle en hun twee tieners. “En we mogen spreken van een waar succesverhaal”, lacht Hallaert. Afgelopen zondag organiseerde hij een groot Oekraïens paasfeest voor alle vluchtelingen, hun pleeggezinnen en de vele vrijwilligers uit de regio.

Van zodra staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) de campagne @plekvrij lanceerde, voelden Koen Hallaert en Isabelle Plasman zich geroepen om zich aan te bieden. Nog diezelfde avond staken ze de koppen bij elkaar en lieten ze de gemeente weten dat ze met plezier Oekraïense vluchtelingen onderdak geven. “Wij zijn heel sociaal betrokken en hebben bij eerdere crisissen in de wereld ook al ons engagement getoond. Dat engagement zien we trouwens ook verder in onze regio terug. Al snel bleek dat er in Oostkamp en Beernem heel wat mensen hulp wilden bieden. Op een reactie van de gemeente was het even wachten omdat een uitgebreide screening moest gebeuren. Daardoor ben ik zelf op zoek gegaan naar vluchtelingen die een dak boven hun hoofd zochten”, legt Hallaert uit.

Sinds hun aankomst kunnen we spreken van een echt succesverhaal

Hij botste uiteindelijk op een mama die met haar twee kinderen en schoonzoon in Hongarije verbleef terwijl ze zocht naar beter onderdak. “En intussen zijn we zes weken later en verblijft mama Ilona hier met dochter Sasha, Sophia en haar vriend Vlad. Dat verloopt allemaal fantastisch.” Daarnaast toonden de Oekraïense mensen zich ook snel bereid om werk te zoeken. “Ik denk dat quasi elk van hen al na een week zicht had op werk. De mama van het gezin ging meteen aan de slag als strijkster. Sasha is intussen aan de slag als binnenhuisarchitecte bij een Oostkamps bedrijf en Vlad deed al een vakantiegroep bij autogroep Raes uit Brugge. Zij willen hem nu ook de volgende vakantie inschakelen. Sophia loopt ook al school in de lokale OKAN-klassen. We mogen dus spreken van een succesverhaal.”

Koen, zijn vrouw Isabelle en hun dochters met de vier Oekraïense vluchtelingen die ze opvangen. (foto AVH)

Emotionele dag

Vorige zondag moest er even niet gewerkt worden en organiseerden Koen en Isabelle samen met heel wat vrijwilligers een Oekraïens paasfeest. Hoewel de sfeer feestelijk was, toonden de vluchtelingen zich ook erg emotioneel. “Dat is ook logisch”, gaat Hallaert verder. “Ze vierden hun eerste paasfeest zonder hun vader, grootouders en andere familieleden. Die zijn in Oekraïne gebleven. Enkele leden van de familie kwamen al naar hier en logeren dichtbij onze woning bij andere pleeggezinnen. Maar verder verblijft hun vader bijvoorbeeld nog steeds in een dorp op zo’n 30 kilometer van Kiev. Hij getuigde al dat maar liefst 90 procent van het dorp van de kaart is geveegd door bombardementen. Verschrikkelijk om te horen.”

Via de facebookpagina Dagboekplekjevrij kan je het verhaal van Koen en zijn gezin volgen.