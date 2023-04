Gezin uit Diksmuide met zes kinderen vindt maar geen huurwoning: “Dreigen op straat te belanden”

Tine Vandorpe (39) en Niels Deroo (28) uit Vladslo in Diksmuide zitten met de handen in het haar. De eigenaar van hun woning heeft het huurcontract tijdig opgezegd maar de zoektocht naar een nieuwe woonst verloopt bijzonder moeizaam. De reden? Het gezin heeft zes kinderen.

Tine had al drie kinderen voor ze Niels acht jaar geleden leerde kennen. De twee trouwden in 2017. Samen kregen ze nog eens drie kindjes. Het jongste is acht maanden en de oudste 18 jaar. Ze wonen nog allemaal thuis. En thuis, dat is een huurwoning in het Diksmuidse dorp Vladslo. “We moesten noodgedwongen ons vorig huis verkopen omdat er te veel kosten aan waren”, vertelt Tine. “Na een lange zoektocht kwamen we hier aan. Het leek op het eerste gezicht een mooi huis met voldoende kamers en een redelijke huurprijs van 775 euro per maand.”

Lijst met gebreken

Maar lang duurde het niet vooraleer het koppel gebreken opmerkte. “Er lag geen stadswater dus het water dat uit de kraan stroomt, is niet drinkbaar”, somt Niels op. “Er is onvoldoende ventilatie, sommige ramen zijn rot, de beglazing is enkel, er zijn vochtproblemen en het regent binnen. De huisbaas is niet van plan de problemen op te lossen. Daarom stapten we naar de huurdersbond. Die stuurde de Wooninspectie die het advies gaf om de woonst onbewoonbaar te verklaren. Dat is nog niet bevestigd maar daarop heeft de eigenaar niet gewacht. In januari kregen we onze opzeggingsbrief. Tegen 30 april moeten we uit de huurwoonst.”

Al maanden zoekt het koppel een oplossing. Tientallen huizen heeft het al bezocht: van Bredene tot Maldegem. “Het enige wat we vragen is een huurwoning met vier slaapkamers die voldoet aan alle wettelijke normen”, zegt Tine. “Een budget om een huis te kopen hebben we helaas niet. We schreven ons in bij het sociaal, regionaal verhuurkantoor Bredene-Oostende maar ook daar hebben ze geen oplossing. We klopten aan bij het Sociaal Huis van Diksmuide maar kregen opnieuw het deksel op onze neus. Immoweb schuimen we dagelijks af. Ik ben de tel intussen kwijt maar we bezochten zeker al dertig huizen. ‘De eigenaar heeft het pand aan iemand anders verhuurd’ of ‘Jullie zijn met te veel’; dat zijn de meest gehoorde excuses. Zondag komt de makelaar de sleutel ophalen en we hebben nog steeds geen oplossing. Hopelijk vinden we alsnog iemand met een huis waarin ons gezin kan wonen. Als we een huursubsidie zouden krijgen dan is ons huurbudget 1000 euro per maand. Krijgen we die tegemoetkoming niet dan hebben we ongeveer 700 euro. Onze zoekregio is ruim.”

Hoge woonnormen

Het vastgoedkantoor dat zondag de sleutel komt ophalen wil graag anoniem reageren. “Het klopt dat het gezin bij de huurdersbond is gaan aankloppen om zijn huurwoning onbewoonbaar te verklaren maar dat is nog niet officieel bevestigd. Mocht dat wel zo zijn dan komt het gezin bovenaan de wachtlijst voor een sociale woning. De eigenaar van het huis waar ze in wonen was zeker van plan om te investeren. Hij legde zelfs de waterleiding voor stadswater aan maar het gezin liet hem niet binnen waardoor hij die werken niet kon finaliseren. Het is zijn recht om het huurcontract binnen de wettelijke termijn op te zeggen. Als die mensen zondag de sleutel niet afgeven dan komt er een juridische gevolg want enkel een deurwaarder kan ze effectief op straat zetten.”

Bij het stadsbestuur zijn ze op de hoogte. “Die mensen hebben me inderdaad gecontacteerd”, bevestigt burgemeester Lies Laridon (CD&V). “Het advies van de Wooninspectie meldt dat het huis onbewoonbaar is verklaard maar ik heb dat nog niet bevestigd. Dat komt wel nog want ik volg bijna altijd dat advies. Intussen heeft de eigenaar het huurcontract zelf opgezegd. Mensen mogen van een stadsbestuur niet verwachten dat wij zomaar een noodwoning uit onze hoed toveren. Die mensen hebben zelf de huurdersbond gecontacteerd die de woninginspectie heeft gestuurd. De woonnormen zijn zodanig streng dat er veel mensen het bord ‘onbewoonbaar’ zouden moeten ophangen. Dat betekent niet altijd dat je er echt niet kan wonen.”

Ook schepen van Huisvesting Greet Dever (CD&V) en van Sociale Zaken Katleen Winne (Idee Diksmuide) hebben niet meteen een oplossing. “Uiteraard staan we bij het Sociaal Huis altijd klaar om mensen te helpen maar in ons patrimonium voor tijdelijke huisvesting voor acht mensen is momenteel geen plaats”, zegt Winne. “Dat gezin mag steeds bij onze diensten aankloppen. Ze doen hun uiterste best om te helpen waar mogelijk maar alle problemen kunnen we niet oplossen.” Greet Dever vult nog aan: “Ik raad die mensen aan om op wachtlijsten te staan voor een sociale woning. Er is een versnelde toewijzing in sommige situaties. Sowieso komen huizen voor grote gezinnen op de sociale huurmarkt niet zo snel vrij.” (GUS)