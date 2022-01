Gezin naar ziekenhuis met CO-intoxicatie

Een gezin uit Staden, dat tijdelijk in de Prins Albertstraat in Roeselare woonde, is zaterdagnamiddag naar het ziekenhuis overgebracht na een CO-intoxicatie als gevolg van een defecte boiler in de badkamer.

Nadat de vader van het gezin onwel was geworden, werden de hulpdiensten verwittigd. Eens ter plaatse sloot de brandweer de gastoevoer en de elektriciteit af. De ouders en hun zes kinderen werden intussen overgebracht naar het ziekenhuis. Vijf van hen werden naar AZ Delta in Roeselare gebracht, maar mochten de dag zelf nog het ziekenhuis verlaten.

Het dochtertje van 9 jaar was er iets erger aan toe: zij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Brugge, waar ze een nacht in de decompressieruimte door moest brengen. Al mocht ook zij een dag later al terug naar huis.

Momenteel is het huis in de Prins Albertstraat verzegeld en kan het gezin terecht in een noodwoning. Het koppel woonde eigenlijk ok slechts tijdelijk in de Prins Albertstraat omdat er aan hun woning in Staden verbouwingswerken bezig zijn.

(FM)