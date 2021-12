Gezin met kinderen naar het ziekenhuis door CO-intoxicatie

Een gezin uit de Prins Albertstraat in Roeselare werd woensdag kort voor de middag overgebracht naar het ziekenhuis met een CO-intoxicatie. De vergiftiging bij zowel de ouders als de kinderen werd veroorzaakt door een oude boiler nabij de badkamer.

Twee ambulances, een MUG-team en de brandweer snelden woensdagmiddag naar een rijwoning langs de Prins Albertstraat in Roeselare. Een vrouw was er zich aan het douchen toen ze plots bewusteloos raakte en in elkaar zakte.

Op dat ogenblik waren ook haar man, haar zoon en dochter aanwezig in de woning. Zij vonden de vrouw in de badkamer en verwittigden onmiddellijk de hulpdiensten.

“Het gaat om een erg voorval van CO-intoxicatie. Bij aankomst stelden we bij metingen hoge CO-waarden vast. Het probleem ontstond door een boiler die zich vlakbij de badkamer bevond”, aldus Rob Nachtergaele, brandweerofficier bij de brandweer van Roeselare.

De vrouw bleek er slecht aan toe te zijn en werd onmiddellijk naar het ziekenhuis gevoerd. Ook de man en kinderen hadden al een hoeveelheid CO ingeademd. Ook zij werden overgebracht naar het ziekenhuis.