Gezelligheid troef tijdens nieuwjaarsreceptie in CC De Wissel

Op zondag 15 januari vond er voor het eerst een nieuwjaarsreceptie plaats door het oudercomité van basisscholen De Regenboog en De Vlieger. De opkomst was talrijk en er werd vriendschappelijk geklonken op een succesvol nieuw 2023. Op de foto links zien we Ann D’Hont, Peter Bruijneel, Dieter Sucaet, Jan Dely, Lies Vandenbussche en vooraan Juliette Sucaet, Febe Dely en Ellie Verstraete. “Dit initiatief is super en wij wilden deze eerste nieuwjaarsreceptie in onze gemeente zeker niet missen. Het geheel steekt leuk in elkaar en je voelt de warmte en het gezellig samenzijn goed aan. Voor de kinderen zijn er springkastelen en is er kinderanimatie.” Bij een nieuwjaarsreceptie hoort muziek en de muzikale klanken waren duidelijk hoorbaar in zaal De Wissel. Op vraag van de organisatie kwam ‘t Klein Muziekske van de Koninklijke Harmonie Wingene (foto rechts) langs en zij gaven het beste van zichzelf. Ze zorgden voor ambiance met tal van bekende nummers. Daarop volgde het DJ-duo Dikn en Cool met dansbare muziek.