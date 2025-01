Gezellige reünie van 50-jarigen

De 50-jarigen uit Ingooigem haalden tijdens een reünie herinneringen op uit de lagere schooltijd. Een aantal oud-leerlingen uit de jongensschool in de Pastoor Verrieststraat en de meisjesschool aan de Ingooigemplaats, tekenden present op de reünie. Sommigen onder hen liepen kleuterschool in de Engelhoek. Het initiatief kwam van Davy Dewaele, met hulp van Els Debeurme en Gianni Ovaere. “Het was een blij weerzien”, stelt Davy Dewaele. “Drie 50-jarigen konden er helaas niet bij zijn. Misschien lukt het binnen vijf jaar, want dan plannen we een vervolg.” (foto GV)