Gezellige Appelbabbel bij Ferm Steenkerke

Zondagnamiddag organiseerde het bestuur van Ferm Steenkerke een druk bijgewoonde ‘Appelbabbel’ in de polyvalente zaal van het dorp.

“Appelbabbels zorgen voor een mentale opkikker en zijn een simpele buffer tegen eenzaamheid”, laat Ferm in haar flyers weten. De ‘Spelmaeckers’ van de spellenwinkel uit Waregem zorgden ervoor dat er gezelschapsspellen waren naar ieders kunnen. Het bestuur zorgde ondertussen voor een keuze aan gebak waar een appel in was verwerkt. Zo genoten de 55 ‘Appelbabbelaars’ van een flensje met appel, een klassieke appelbeignet, appeltaart en appelflap met een lekker tas koffie of thee.

Voor de “Appelbabbeldag” gaf het vrouwennetwerk Ferm een speciale brochure uit met als titel: “Appelbabbel je mee?” met kleine geluksmomenten, recepten en appelweetjes. Hoe je ‘een appeltje de tijd voor elkaar’ neemt, lees je op appelbabbel.be.

(JT)