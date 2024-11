Het mosselfestijn van de pastorale eenheid Kana was opnieuw een groot succes. Heel wat smulpapen schoven de voeten onder tafel in zaal De Griffioen. Er was keuze tussen mosselen met friet of stoofvlees met groenten en friet. Kinderen kregen een aangepast menu. De opbrengst van het mosselfestijn vloeit naar de Sint-Vincentiusvereniging van Kana. Sint-Vincentius komt op voor de mensen met minder kansen. (BVO/foto Dieter)