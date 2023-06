Gezellig kletsen met buren: Buurtbabbel in woonzorgcentrum Sint-Camillus

Vroeger gebeurde het gewoon ’s avonds op straat: gezellig kletsen met de buren. Nu kennen we onze buren vaak niet meer. Met een buurtbabbel wilden enkele buren uit de Klooster- en Goudbergstraat daar iets aan doen. Die babbel vond plaats in wzc Sint-Camillus, dat ook deel uitmaakt van de buurt.

De laatste vrijdag van mei is het ‘Europese dag van de buren’. Het ideale moment voor de straat of de wijk om bij elkaar te komen. De gemeente organiseerde zelf enkele buurtbabbels die vorig weekend plaatsvonden. De inwoners van de Kloosterstraat en Goudbergstraat namen dan weer zelf het initiatief voor deze ontmoeting.

“Vóór corona kwamen we met de inwoners van de Goudbergstraat vaak samen”, vertelt Hendrik Libeer, een van de initiatiefnemers. “Het waren steeds fijne avonden waarbij we ook mensen die verder in de straat woonden leerden kennen. Toen Yessie het voorstel deed om de draad terug op te nemen, waren we dan ook meteen enthousiast.”

Grand Café

Yessie Vanderhispaillie woont in de Goudbergstraat en werkt in wzc Sint-Camillus in de Kloosterstraat. “Als woonzorgcentrum willen we ook deel uitmaken van de buurt”, zegt Yessie. “We stellen ons ‘Grand Café’ ter beschikking voor de buurtbabbel en nodigden alle inwoners van de Klooster- en Goudbergstraat uit. Het wzc zorgt ook voor een welkomstdrankje. De bewoners van het wzc maakten de croque-monsieurs, de tafeldecoratie werd gemaakt door de kinderen van school De Droomhut. We peilen ook meteen naar eventuele nieuwe initiatieven die we in de buurt kunnen opzetten.”

De wijk ondergaat grote veranderingen. Er komt een nieuw woonzorgcentrum, de buurt krijgt wellicht meer verkeer te verwerken door de ontharding van de Deken Jonckheerestraat, de hele ontwikkeling van de scholencampus zal een grote impact hebben. Vanzelfsprekend een belangrijk thema in de babbels.

Kaartnamiddagen

Michiel Bekaert, Liesbeth Acx en Veronique Breyne komen een kijkje nemen. “Onze kinderen kwamen met school al vaker op bezoek in het wzc”, zegt Veronique. “Zo’n avonden zijn een unieke gelegenheid om mensen te leren kennen die je al vaker tegenkwam in de straat. We krijgen een drankje, het is mooi weer,…wat wil je nog meer.” (lacht)

Margriet Windels en zus Rosa genieten ook zichtbaar van het samenzijn. “Ik woon in een assistentiewoning in Ter Meersch”, aldus Margriet. “Ik kwam hier al eens om iets te drinken, nu hoor ik dat ze elke vrijdag kaartnamiddagen organiseren. Dat wist ik niet en het interesseert me wel.”

En zo kabbelen de gesprekken verder. Over de studies van de kinderen, de prijs van de huizen, over de problematiek van het parkeren, over wat er met de braakliggende grond staat te gebeuren. Je komt heel wat te weten tijdens zo’n buurtbabbel, dat is zeker. (Stefaan Lernout)