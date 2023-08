Gezamenlijk borstvoedingsmoment in het Plein met ‘Voeden in verbinding’

Op zondag 6 augustus werd voor de tweede keer de Kortrijkse editie ‘Voeden in verbinding’ georganiseerd in het Plein tijdens Wereld Borstvoedingsweek. “Het event draait vooral rond het samenkomen en verbinden met andere voedende mama’s en uiteraard hun kind(eren) en partner.”

Het weer leek even roet in het eten te strooien, maar de tweede editie van ‘Voeden in verbinding’ kon voor een 20-tal voedende mama’s toch doorgaan afgelopen zondagvoormiddag. “Het was een gezellig moment met ouders die elkaar leerden kennen, kindjes die samen speelden en een gezamenlijk voedingsmoment of kolf- en flesmoment”, zegt medeorganisator Mieke Thomas.

Voedende mama’s hoeven niet op een eiland als ze de borst geven – Valérie Staelens

“Het is super gegaan”, vult Valérie Staelens aan, zij organiseerde vorig jaar ook de eerste Kortrijkse editie van ‘Voeden in verbinding’. “Het aspect van verbinden is heel voelbaar op zo’n momenten. Iedereen begon direct te babbelen en er was veel herkenning naar bepaalde situaties toe, eigen aan jongouderschap. De variatie aan kinderen was ook mooi om te zien. Er waren kindjes van twee maanden, maar bijvoorbeeld ook mijn Kasper die bijna twee jaar is. Ik was niet de enige met een kind boven het jaar aan de borst, dus dat is voor mama’s wel fijn om te zien dat ze niet alleen zijn. Dat is ook de reden waarom we het organiseren. Voedende mama’s hoeven niet op een eiland als ze de borst geven.”

Het gaat niet zozeer om taboes doorbreken, maar mama’s vertrouwen geven om in het openbaar borstvoeding te geven – Valérie Staelens

‘Voeden in verbinding’ bestaat al drie jaar. De eerste edities gingen toen door in Gent en Antwerpen. De Gentse Josefien Tondeleir riep het concept in het leven. Sinds vorig jaar zijn er heel wat andere steden op de kar gesprongen, met dit jaar voor het eerst ook de Nederlandse stad Leiden. “Het gaat niet zozeer om taboes doorbreken, maar mama’s vertrouwen geven om in het openbaar borstvoeding te geven. Achteraf wordt er vaak contact gehouden onder de mama’s en dat is wel fijn. Een support team hebben is enorm belangrijk om het vol te houden”, vertelt doula Valérie. De eerste borstvoedingsbank van ons land stond een maandlang in augustus 2021 op de Grote Markt van Kortrijk, een initiatief van femtechmerk Elvie. “Het zou wel een meerwaarde zijn als restaurants of winkels aangeven of ze een borstvoedingsplekje hebben, maar ik merk dat die trend in de lift zit.”

De meerwaarde van het evenement is ontmoeting – Bieke De Langhe

Ook Bieke De Langhe was aanwezig tijdens ‘Voeden in verbinding’. Ze gaf haar dochter Rosalie, tien maanden oud, de borst terwijl haar zoon Aloïs (4) aan het spelen was. “Het beeld van borstvoedende vrouw is meer en meer genormaliseerd, maar de kennis errond bij de maatschappij en zorgverleners kan wel nog beter. Met dergelijke evenementen zetten we dit eveneens in de kijker. Het doet ongelooflijk veel deugd om zoveel mama samen te zien die dezelfde visie nastreven en herkenbare verhalen te horen. De meerwaarde van het evenement is ontmoeting. Ikzelf kende niemand, maar dat speelde absoluut geen rol. Iedereen werd met open armen ontvangen.”