Gewijzigde openingstijden voor Zwembad Brigitte Becue vanaf 1 febuari

Vanaf 1 februari 2023 komt er een wijziging in de openingstijden van Zwembad Brigitte Becue in Oostende De wijziging zorgt voor een betere afstemming op het aantal bezoekers per dag. Daarnaast worden ook de energiekosten en de druk op het personeelsbestand verlaagd.

Vanaf 1 februari 2023 wijzigen de openingstijden van Zwembad Brigitte Becue in Oostende. Het zwembad zal enkel nog op dinsdag en donderdag openen om 6.30 uur. Het recreatiebad zal sluiten op maandag, dinsdag en donderdag.

Op feestdagen en tijdens de vakanties zal het recreatiebad elke dag open zijn van 10.00 tot 18.00 uur. En op vrijdag zal, tijdens de schoolweken, het recreatiebad open zijn tot 21.30 uur net zoals het sportbad. Tijdens schooldagen maken veel minder mensen gebruik van het recreatiebad. In de vakanties daarentegen zijn er ruimere openingstijden aangezien kinderen dan thuis zijn van school.

Op zaterdag zal het zwembad openen om 9.00 uur, dit was al zo voor het publiek, maar zal nu ook zo zijn voor sportclubs.

“Door de openingsuren te wijzigen, kunnen we de stijgende kost van het zwembad beperken zonder dit door te rekenen aan de bezoekers. In tegenstelling tot heel wat andere zwembaden in Vlaanderen verhoogt onze toegangsprijs niet en blijft het zwemmen toegankelijk voor iedereen, zeker in combinatie met de UiTPAS”, aldus Schepen van Sport Bart Plasschaert.

De hoge energiekosten wegen niet op ten opzichte van het aantal bezoekers. Ook de ruime openingstijden leggen een druk op de personeelsbezetting van het zwembad.