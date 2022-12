Gewicht sculptuur Mie Bogaerts brengt 1.340 euro op voor Oekraïne

Mie Bogaerts maakte een tijdje geleden de sculptuur De Prikkelling. Wie het gewicht van Mie én de bronzen sculptuur samen kon raden krijgt het kunstwerk cadeau. De opbrengst bedraagt 1.340 euro en gaat volledig naar de Oekraïense kunstwereld.

‘De Prikkeling’ is een kunstwerk over mensen die in elkaar verweven zijn zoals prikkeldraad. “Ik was al een tijd gefascineerd hoe prikkeldraad in elkaar steekt. Veel voorwerpen komen bij me zo menselijk over dat ik veelal gemeenschappelijke vormen erin herken: alles kan leven. Tijdens de creatie kreeg het werk nog meer betekenis toen de oorlog in Oekraïne uitbrak. Ik besefte onmiddellijk dat ik er iets mee kon doen.” Het beeld kreeg de naam ‘De Prikkeling’. “Het is een verstrengeling van mensen die met een soort systematische dynamiek in elkaar verweven zijn. Het is een kabbelend beekje dat plots een greep, een soort ‘versMACHTing’ ondergaat, zowel goed- als kwaadaardig en daarna weer zijn rustige verstrengeling vertoont. Een nieuwe greep om uiteindelijk de rust terug te vinden.” Het werk werd tentoongesteld in haar expo ‘Art is life is Art’ in de Buda Gallery van Budalys zorgcentrum H Hart. De tentoonstelling is nog te zien tot in januari.

12 mei 2023

Wie het gewicht kon raden van de sokkel, het kunstwerk en Mie samen kon het kunstwerk winnen. Gerechtsdeurwaarder Hermes van Dochy/Gercolex uit Kortrijk leidde alles in goede banen. Hij noteerde alles zorgvuldig: de sokkel woog 19,7 kilogram, het kunstwerk en Mie wogen samen 79,8 kilogram. “We komen dus op het totaal van 99,5 kilogram”, besliste de deurwaarder. En toen begon het spannend telwerk. De top 3 van de 74 deelnemers lag erg dicht bij elkaar met op de derde plaats 97,2 kg, op de tweede plaats 98,6 kg en op de eerste plaats 99,7 kilogram. De winnaar/winnares wilde zijn/haar naam niet prijsgeven. “De opbrengst van 1.340 euro gaat naar de specifieke heropbouw van kunstacademies, theaters, musea in Oekraïne, zodat de bevolking, jong en oud haar creativiteit weer nieuw kunstleven kan inblazen. Het doel wordt later bekend gemaakt afhankelijk van de evolutie van de situatie in Oekraïne”, aldus Mie. “Mie zei in het begin dat het kunstwerk een vast gewicht heeft en dat haar gewicht variabel is, maar we weten nu nog niet hoeveel Mie weegt”, grapt bewoner en deelnemer Koen Ameye. Mie van haar kant was opgetogen. “Ik ben iedereen zeer dankbaar die meedeed. In onze barre tijden is het geen evidentie om iets te doneren aan een goed doel.” Mie geeft nog mee dat op 12 mei 2023 om 19.30 uur een groot nieuw project van start gaat.