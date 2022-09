Gewezen Vooruit-voorzitter Dries Couckuyt woont en werkt in Japan: “We blijven een jaar en willen zoveel mogelijk van het land zien”

Op 15 mei arriveerde Dries Couckuyt in Tokio (Japan) op 9.500 kilometer van zijn vorige woonplaats Ingelmunster. Samen met zijn vriendin Barbara woont Dries in een appartement van de Waseda University, waar hij werkt. Zijn vriendin is onderzoeker en zal daar dit jaar vooral werken aan haar doctoraat.

Dries (34) is de zoon van Rik en Martine Couckuyt-Vanderheeren uit de Schilderstraat in de Vierbunderwijk. Hij is de broer van Thomas, die in Gent woont. Dries woonde al heel zijn leven in Ingelmunster en was daar eveneens heel actief: Chiro Mandelburcht, Jeugdhuis Kontrabas, Vooruit-partij met onder meer enkele jaren voorzitter en drie jaar OCMW-voorzitter en vanaf januari 2019 gemeenteraadslid. Tijdens de gemeenteraad van 19 januari 2021 nam hij ontslag als gemeenteraadslid. “Mijn toekomst ligt ergens anders en dus moet ik eerlijk zijn naar ons team van SP.A (nu Vooruit, red.). Ik zou nog enkele maanden kunnen blijven, maar ik maak beter meteen plaats voor iemand anders”, zei Dries toen na zijn laatste gemeenteraad. Het was zijn bedoeling te focussen op zijn doctoraat en daarna te verhuizen, misschien naar het buitenland.

Waar verblijf je exact in Japan?

Dries: “Op 15 mei arriveerde ik in Japan. Het heeft heel wat moeite gekost om hier binnen te raken. Ik moest veel coronatesten ondergaan en veel documenten invullen. Op begeleide groepsreizen na, mogen toeristen nog altijd het land niet binnen. Ik ben hier geland en moest meteen een week in quarantaine. Toen mijn test negatief bleek, kon mijn leven hier beginnen. Mijn vriendin arriveerde veertien dagen later. Barbara, afkomstig uit Brazilië, is 32 jaar. We wonen samen in Tokio, een stad met 14 miljoen inwoners. Met een rechtstreekse vlucht is dat 13 uren vliegen vanuit Brussel. Tokio ligt op 9.500 kilometer van Ingelmunster. We gaan hier een jaar verblijven. We wonen in een appartement van de universiteit waar ik werk. In Tokio wonen de mensen normaal heel klein omdat ze met zoveel zijn. Gelukkig is ons appartement redelijk ruim.”

Wat doe jij daar precies?

Dries: “Voorheen werkte ik zes jaar aan de Universiteit Gent en ik behaalde daar ook mijn doctoraat. Nu werk ik aan de Waseda University, een universiteit in Tokio. Het gaat om een onderzoeksproject over circulaire economie, waar ik samen met een Japanse professor aan werk. Ik stelde mij hiervoor kandidaat en ik moest een voorstel uitschrijven. Uiteindelijk werd ik geselecteerd door een jury van de Japanse overheid. Ik werk volledig in het Engels. Soms moet ik een beroep doen op Japanse documenten of gegevens, maar gelukkig heb ik collega’s die dan vertalen.”

Wat doet uw vriendin in Tokio?

Dries: “Barbara is ook onderzoeker, aan de Universiteit Gent. Ze werkt momenteel nog aan haar doctoraat. Zij doet hier een onderzoeksverblijf of ‘research stay’ binnen haar doctoraat. Dit zou je kunnen vergelijken met een buitenlandse stage of een buitenlands studieverblijf zoals Erasmus.”

We eten tot drie keer per week uitstekende en betaalbare sushi

Ik volg jullie op Instagram. Jullie lijken in een heel mooi deel van Japan te wonen. Juist?

Dries: “Tokio is een grote stad met veel appartementen en wolkenkrabbers. Het is een heel levendige stad. De winkels zijn 24/24 en 7/7 open. Tokio telt heel veel restaurants. Er is niet heel veel groen in de stad. De parken in de stad zijn beperkt maar wel heel mooi. Aan de rand van de stad lopen verschillende rivieren en daar is er veel ruimte voor recreatie. Daar liggen velden voor voetbal, baseball en tennis. De inwoners van Tokio gaan er ook fietsen, lopen en wandelen. Tijdens het weekend maken we dagtrips buiten Tokio. Dan gaan we eens naar de kust, in de zomer is het hier 35 graden, of bezoeken we een andere stad. Binnenkort gaan we de Mount Fuji beklimmen. Deze vulkaan is de hoogste berg van Japan. Deze zomer namen we al een week vakantie en trokken we naar de Japanse Alpen. Daar was het ontzettend mooi, met heel mooie natuur. We spotten er zelfs apen en een babybeer. Daar hebben we ook een actieve vulkaan beklommen. Dat was allemaal heel indrukwekkend. We hebben nog veel ideeën voor uitstapjes, maar ze zijn nog niet concreet. Tegen dat we hier moeten vertrekken, zouden we toch graag bijna heel het land hebben gezien.”

Je verblijft er nu al drie maanden. Wat zijn je eerste indrukken?

Dries: “Japan is heel goed georganiseerd en dat bevalt me. Het openbaar vervoer is fantastisch, heel comfortabel en altijd stipt. De infrastructuur is ook heel goed. De wegen zijn in heel goede staat. Overal zijn er waterkraantjes om te drinken en gratis publieke toiletten. In Tokio zijn de winkels zijn 24/7 open. Er zijn ook ontzettend veel restaurantjes en als je Japans eet, is dat niet duur. Voor 8 euro heb je hier gegeten. Het is hier heel gemakkelijk leven.”

Dat klinkt allemaal goed. Je blijft misschien toch langer dan een jaar?

Dries: “Het bevalt ons hier, maar het zal toch maar voor een jaar zijn. Na dit jaar gaan we waarschijnlijk nog op andere plaatsen in het buitenland werken, maar Japan is echt wel heel ver weg van België.”

Welke aanpassingen waren het moeilijkst?

Dries: “Het moeilijkste is dat je zo goed als niets kan lezen, alles is hier in Japans schrift. Dat geldt voor de reclame of aanduidingen op straat, je kasticketin de supermarkt,… Op het werk spreken de meesten Engels maar daarbuiten is dat niet het geval. Dit was het moeilijkste in het begin, maar ondertussen ben ik het gewoon. Als er in een restaurant geen Engels menu is dan duiden we gewoon iets aan op de kaart, en dan zien we wel wat we krijgen. De voeding was dan weer helemaal geen probleem. De Japanse keuken is echt top. Ik eet twee tot drie keer per week uitstekende en betaalbare sushi, wat wil een mens nog meer?”