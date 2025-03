Gewezen Meulebeekse schepen verdedigt zorgbeleid uit vorige bestuursperiode

Gewezen Meulebeeks schepen en huidig Tielts oppositieraadslid Jean-Marie Gunst (Team Burgemeester) verdedigde donderdag tijdens de gemeenteraad het zorgbeleid van de vorige legislatuur in Meulebeke. Gunst had het moeilijk met het woord ‘afbouw’ en benadrukte dat er ondanks beperkte middelen en beperkt personeel wel een goed zorgaanbod was in Meulebeke.

“De krantenartikels doen uitschijnen dat het zorgaanbod in Meulebeke op een laag pitje stond, maar een warme zorg voor de mensen was altijd onze bekommernis. ‘Afbouw’ is niet het juiste woord, want we hebben met beperkte middelen en beperkt personeel voor alternatieven gezorgd. Zo hebben met de maaltijden van het Sint-Andriesziekenhuis bijvoorbeeld een goed alternatief gevonden voor de keuken. En tot op vandaag zorgt het team van Ter Deeve er voor dat er elke dag iets te beleven valt voor de bezoekers. Maar je moet weten dat we in Meulebeke aan keken tegen een torenhoge schuldenlast van 25 miljoen euro, terwijl de keuken van Ter Deeve alleen al ons elk jaar 250.000 euro kostte.”

“Dat neemt niet weg dat er objectief gezien geen afbouw was”, reageerde zorgschepen Pascale Baert (Iedereen Telt). “Dat het personeel fors verminderde en dat de keuken gesloten werd zijn louter rationele vaststellingen.” Ook oppositieraadslid Dirk Verwilst kwam tussen en trad Gunst bij. “Het was gewoon niet betaalbaar meer. We moesten besparen. En op een bepaald moment moet je je afvragen of het wel tot de kerntaken behoort van een lokaal bestuur om een zorgcentrum te runnen en te staan kokerellen, als er prima alternatieven voorhanden zijn.”

De principiële beslissing om Ter Deeve en Deeveland vanaf 2026 in te kantelen in welzijnsvereniging Zorg Tielt werd wel unaniem goedgekeurd door de raad. (SV)