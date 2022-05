‘Geweune tope’ in oude maalderij van Rik Ryon in Proven

Op 7 en 8 mei nodigen Chantal Derycke en Diëgo Worm van het vroeger café De Platse alle Provenaars en andere sympathisanten uit om eens ‘geweune tope’ te zijn. Ze krijgen daarbij de hulp van kunstenaar Rik Ryon, die de oude maalderij ter beschikking stelt

Chantal Derycke en Diëgo Worm konden twee jaar geleden hun droom realiseren met de aankoop van café De Platse op het Provenplein. Helaas konden beiden wegens gezondheidsredenen hun droom niet blijven realiseren. Het café diende gestopt, maar het echtpaar bleef er wel wonen. Al jaren zijn ze ook bevriend met kunstenaar Rik Ryon, die langs de Blokweg 2 woont, waar zijn voorvaderen ooit granen maalden met eerst een unieke windmolen en later in een maalderij, waarvan de restanten nog altijd te bewonderen zijn. Rik Ryon is vooral een beelden kunstenaar en gebruikt bij zijn creaties vooral oorlogsmateriaal uit beide wereldoorlogen. Hij nam het initiatief om de mensen weer eens samen te brengen in een uniek kader.

Juiste partners

“Ook in Proven was alles stilgevallen door corona. In Chantal en Diëgo vond ik de juiste partners om mensen samen te brengen. In het unieke kader van de vroegere maalderij met ook kunstatelier wordt ‘Geweune tope’ zeker iets anders dan Buren Bij Kunstenaars. Dat was een prachtige organisatie, maar men hoort er nog amper iets over. In mei zou er wel iets komen rond kunst, maar ik mis de begeestering. En dus wil ik zelf de mensen samenbrengen. In de buurt hoor ik alvast dat er interesse is”, aldus Rik Ryon. “Ook Chantal en Diëgo, die nog materiaal hebben van hun vroeger café, waren enthousiast en stellen heel wat zaken ter beschikking. We willen de mensen buiten krijgen om gewoon eens samen te zijn en een woordje te babbelen. Ik hoor het trouwens bij heel wat mensen dat zij het louter babbelen met anderen gewoon missen.”

Zangeres Wilma

Chantal Derycke en Diëgo Worm zijn ook graag onder de mensen. Zo is Chantal nog dagelijks in de weer om haar lievelingssoepen te bereiden. Waar ze vroeger een huis-aan huisronde deed, levert ze nu aan diverse instellingen en dorpshuizen in de regio. “We moeten de mensen weer doen praten met elkaar. En ik hoor nu al dat de reacties alvast overweldigend zijn. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Bij een drankje of aperitief, of bij een koffie met een stuk taart, met op de achtergrond wat muziek, kan het alvast heel leuk worden. We hebben de Nederlandse zangeres Wilma, die in Roeselare woont, op de kop kunnen tikken om op zaterdagavond countryliedjes en ook eigen nummers te zingen. ‘Geweune tope’ rond de zangeres en volop genieten, meer moet dat niet zijn”, besluit Chantal.

Het evenement heeft plaats op zaterdag 7 mei vanaf 14 uur en op zondag 8 mei tussen 11 uur en 22 uur bij Rik Ryon in de Blokweg 2.