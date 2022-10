Gevuld herfstprogramma in Poperinge: van bier proeven tot een WO I-hospitaalsite ontdekken

De zomer hebben we ondertussen achter ons gelaten en we maken ons klaar voor de herfstperiode. In Poperinge werd er werk gemaakt van een goed gevuld programma met binnenactiviteiten en buitenevents. Inspiratie nodig? Wij geven met plezier enkele tips.

“Op zaterdag 29 en zondag 30 oktober 2022 organiseert Bierclub Poperinge het gezelligste bierfestival van het land. Een unieke tweedaagse met een selectie schitterende bieren van 25 brouwers uit binnen- en buitenland. Er zijn maar liefst 125 bieren. De vorige jaren kon het festival rekenen op meer dan 2.800 bezoekers. Naast het uitschenken geven ze de bezoeker met plezier een woordje uitleg bij hun traditionele bieren én primeurs”, zegt schepen van Toerisme, Klaas Verbeke (CD&V).

Onder de noemer ‘WA-NA-TOU’ organiseert brouwerij St.Bernardus in Watou ook een aantal evenementen in de brouwerij gespreid over enkele weekends in oktober en november. “In het Hopmuseum kan je terecht om een regenachtige herfstdag wat kleurrijker te maken. Je kan er de hopoogst van 2022 ontdekken in de hopstalententoonstelling tot en met maandag 7 november.” Alle activiteiten vind je op www.hopmuseum.be.

Op stap

“In Poperinge en dorpen starten zeven bewegwijzerde wandelingen die het prachtige decor vormen voor en heerlijke herfstwandeling. Een wandelplan kan je afhalen bij onze dienst toerisme. De wandelnetwerken Hoppeland en IJzervallei knopen meer dan 350 km aan elkaar. Wandellusjes naar keuze kan je zo zelf uitstippelen”, vertelt schepen Verbeke.

Herdenking

De WO I-hospitaalsite Lijssenthoek kan je ontdekken op vrijdag 11 november. “Je loopt mee in het kielzorg van de verpleegster. Deze bijzondere rondleiding is opgebouwd rond getuigenissen van verpleegsters, onverbloemd en meedogenloos.” Er is een wandeling om 11 uur en om 13 uur. Vooraf inschrijven via www.hopmuseum.be. De wandeling kost 5 euro.

“Aan de vooravond van Wapenstilstand beklimmen Russische en Amerikaanse muzikanten samen het podium in het Talbot House om een gevoel van vrede te bieden in wat nog steeds een ingewikkelde wereld blijft. Pianist Alexander Kashpurin en het kwintet koperblazers System 5 Brass brengen een concert waarmee ze in de voetsporen treden van tal van soldaat-muzikanten”, aldus Verbeke. “Neem in deze periode tijd om even stil te staan en stil te worden. Bezoek naast de typische begraafplaatsen de graven van de vergeten helden op de oude stadsbegraafplaats, het kunstwerk van Anno Dijkstra van de gevallen soldaat in het stadspark of de Chinese herdenkingssite Busseboom.”