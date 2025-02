Gevelscan help inwoners om energieverlies op te sporen en gerichter te renoveren

In november maakte de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) op vraag van het gemeentebestuur een warmtefoto van de woninggevels in Klemskerke-dorp. Deze thermografische gevelscan helpt inwoners energieverlies op te sporen en gerichter te renoveren. “Veel mensen willen hun woning energiezuiniger maken, maar weten niet altijd waar te beginnen”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele.

De thermografische gevelscan werd uitgevoerd met een thermocar, een wagen uitgerust met een infraroodcamera op het dak. De beelden tonen waar warmte verloren gaat via muren, buitenschrijnwerk of rolluikkasten. Dit helpt inwoners om energieverlies in hun woning op te sporen en gericht renovaties te plannen. Van 25 tot 31 januari konden de inwoners van Klemskerke-dorp terecht in de mobiele thermocar van WVI. Tijdens een individuele afspraak konden ze hun persoonlijke gevelscan bekijken en kregen ze van experts uitleg over de warmtefoto en concrete tips voor energiebesparende ingrepen. Een veertigtal inwoners ging op die uitnodiging in.

“Veel mensen willen hun woning energiezuiniger maken, maar weten niet altijd waar te beginnen”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele. “Dankzij deze warmtefoto’s krijgen inwoners objectief advies over energiebesparende ingrepen. Dit helpt hen niet alleen om comfortabeler te wonen, maar ook om hun energiefactuur te verlagen.” Het gaat hier om een proefproject. De gemeente De Haan bekijkt nu samen de WVI of het deze dienstverlening in de toekomst ook in andere wijken kan aanbieden.