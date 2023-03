Gevechtsoefeningen van para’s op Vuurtorenwijk en Stene

Volgende week vinden op twee locaties in de stad oefeningen plaats van paracommando’s. In een oud-Chirolokaal en het voormalige ontmoetingscentrum zullen ze gevechtssituaties oefenen.

Volgende week strijken para’s neer aan het voormalige lokaal van de Chiro in de Stenedorpstraat 51 op Stene. Dat gebouw staat al enige tijd leeg en wordt ook door de politie gebruikt om te oefenen. Ook het voormalige buurthuis ‘t Hoekje in de Thomas Van Loostraat wordt het decor voor oefeningen van de para’s. Schepen Björn Anseeuw (N-VA), bevoegd voor stadsgebouwen, duidt het ter beschikking stellen van het stadseigendom: “In de week van 27 maart hebben we 20 paracommando’s in Oostende te gast die in een aantal leegstaande woningen komen oefenen. Ikzelf ben erg blij dat we op deze manier kunnen meewerken aan de opleiding van onze militairen. Want als het erop aankomt zijn ze een ontzettend belangrijke schakel in onze veiligheid.” (EFO)