Gevarieerde Grote Braderie

De Handelaars Belle Epoque verwachten van vrijdag 1 tot zondag 3 september zo’n dertigduizend bezoekers aan de Grote Braderie. Naast de koopjes zijn er ook de jaarlijkse Vlaamse streekproductenmarkt en de drukbezochte rommelmarkt.

De Grote Braderie vindt dit jaar plaats van vrijdag 1 tot en met zondag 3 september. Ze mag dan wel iets kleiner zijn dan vroeger, toch blijft het een van de grootste en drukbezochtste braderieën in de regio. Voor de organisatie krijgen de Handelaars Belle Epoque ondersteuning van het Economisch Huis Oostende en de stad. De braderie is al jaren een vaste waarde tijdens het eerste weekend van september.

150 handelaars

Het shoppingaanbod van heel wat handelaars is te zien in de Alfons Pieterslaan en de Torhoutsesteenweg, van het Petit Paris tot aan de Oude Molenstraat. Dit jaar rekenen de organisatoren op zo’n 150 handelaars die buiten staan met het beste van hun zaak. Ter hoogte van het Petit Paris en verspreid langs het parcours staan enkele kermisattracties. De handelaars zorgen op zaterdag en zondag voor extra kinderanimatie en springkastelen. Ook de rommelmarkt vindt plaats op zaterdag en zondag en situeert zich vanaf het Petit Paris tot aan ’t Peerd.

Streekproducten

Het Prinses Stephanieplein vormt dan weer het decor voor de Vlaamse streekproductenmarkt, de negende editie al. De organisatie van de markt is in handen van het Vlaams Centrum voor Agro en Visserijmarketing (VLAM). Ook dit jaar wordt opnieuw gemikt op zo’n vierduizend bezoekers. De streekproductenmarkt is een leuke aanvulling voor de voedingszaken in de buurt. Op de markt worden ook heel wat Oostendse streekproducten in de kijker gezet.

“Oostende alleen al telt elf streekproducten”, vertelt Liliane Driesen, woordvoerder bij de VLAM. “De vleeswaren zijn ruim vertegenwoordigd door Willy en Karel Deschildre. Ze houden maar liefst vijf West-Vlaamse slagerstradities in ere: zwienemutsen, bloeling, hoofdvlees, boerenhesp en filet d’Anvers. Daarnaast zijn er enkele Oostendse bakkers met hun streekproduct aanwezig en ook de visserijsector is vertegenwoordigd met de Oostendse garnaalkroket met als grondstof de grijze noordzeegarnaal. Naast de Oostendse producten vallen er nog heel wat andere West-Vlaamse producten te proeven.” (JRO)